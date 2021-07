Sono questi i giorni di agosto 2021 in cui arriveranno i soldi INPS di bonus, sussidi e contributi

Con l’avvio del nuovo mese di agosto, riprenderà il flusso dei pagamenti di INPS delle varie indennità gestite dall’Ente. In alcuni casi si tratterà di prosieguo di accrediti già iniziati nelle settimane precedenti. In molti altri, invece, ci saranno i pagamenti periodici scaglionati in determinati giorni del mese.

Sintetizziamo il relativo calendario dei pagamenti, visto che in questi giorni di agosto 2021 arriveranno i soldi INPS di bonus, sussidi e contributi.

I soldi di NASPI e bonus bebè ad agosto

Uno dei primi pagamenti riguarderà l’indennità di disoccupazione NASPI. Il calendario degli accrediti, in questo caso, non segue giorni fissi e prestabiliti a causa di più fattori (non ultimo la data di inoltro domanda).

Ad ogni modo, l’indennità di disoccupazione dovrebbe arrivare dal 10-12 agosto. Quindi invitiamo il Lettore interessato a controllare il fascicolo previdenziale a partire dalla fine della prossima settimana, per conoscere la data dell’accredito.

Altro flusso di pagamenti previsti dal calendario INPS a partire dal 10 agosto circa è quello del bonus bebè. Anche in questo caso vale la raccomandazione di controllare il proprio fascicolo previdenziale nei prossimi 6-12 giorni.

I pagamenti che arriveranno intorno al 15 agosto

Più ricche di appuntamenti le date intorno alla metà del mese.

Abbiamo anzitutto la ricarica ordinaria di chi attende il reddito (RdC) e la pensione di cittadinanza (PdC). Il riferimento è tuttavia limitato solo a chi aspetta la prima ricarica in assoluto, oppure la ricarica dopo il rinnovo del sussidio o eventuali rate arretrate (RdC).

Dal 15 agosto dovrebbero andare in porto anche i pagamenti relativi al reddito di emergenza (REM).

Più precisamente dovremmo assistere all’accredito della terza mensilità (relativa al mese di maggio), per chi ha presentato domanda REM entro il 31 maggio. Invece, a chi ha presentato la domanda entro il 31 luglio, sarà destinato il pagamento della prima mensilità del DL Sostegni bis, relativa al mese di giugno.

Sono questi i giorni di agosto 2021 in cui arriveranno i soldi INPS di bonus, sussidi e contributi

Spostandoci verso la parte finale di agosto abbiamo anzitutto la data del 23, giorno a partire dal quale dovrebbe arrivare il bonus IRPEF da 100 euro. Ricordiamo che questa misura sostituisce l’ex bonus Renzi e va a beneficio di chi percepisce NASPI, congedo maternità, etc.

Da venerdì 27 agosto avremo invece la ricarica ordinaria di chi percepisce RdC e PdC.

Quanto alle pensioni di agosto, ricordiamo che sono state anticipate al 27 di luglio.

Infine ecco il pagamento dei bonus stagionali 2021 a favore dei lavoratori stagionali del turismo, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, etc, colpiti dalla pandemia. Per chi già in passato ha ricevuto il bonus Covid 19, le nuove rate saranno pagate in automatico. Invece i nuovi beneficiari dovranno dapprima inoltrare la relativa domanda.

