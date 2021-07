I cocktail sono delle bevande ottenute dall’unione di bevande alcoliche, non alcoliche ed aromi vari. Sono molto amati per trascorrere le serate in compagnia e ne esistono per tutti i gusti. Alcuni dei cocktail sono delle vere e proprie leggende conosciute in ogni Paese del Mondo e nominati in alcuni film estremamente famosi.

Tra questi, uno dei cocktails più rinomati e più amati è senza dubbio in Manhattan e continuando a leggere vedremo come prepararlo.

Il Manhattan è uno dei cocktail più famosi e si considera un drink per persone di classe. Nacque nel 1874 nel Manhattan Club di New York in onore dell’allora candidato alla presidenza degli Stati Uniti S. J. Tilden. E da allora, si è diffuso in tutto il mondo. Eppure, in molti lo bevono ma pochi sanno come preparare questo cocktail ad opera d’arte. Vediamo quindi come preparare un Manhattan.

Ingredienti

40 ml di Rye whisky o Canadian whisky; 20 ml di Vermouth rosso; alcune gocce di Angostura; ciliegina al Maraschino; buccia di arancia fresca; ghiaccio.



Procedimento

Per preparare il Manhattan cominciare mettendo del ghiaccio in un bicchiere per raffreddarlo. Poi, scolare l’acqua in eccesso e aggiungere il whisky, poi il vermouth ed infine alcune gocce di Angostura.

In seguito, mescolare per bene e versare nella coppa Martini, poi spremere la buccia dell’arancia nel drink e passare la buccia sul bordo del bicchiere. In questo modo, il drink acquisirà un delizioso sapore di agrumi.

Per finire, decorare il cocktail con una ciliegia al maraschino.

Curiosità

Il Manhattan è uno dei cocktails più conosciuti ed amati al Mondo ed ha un grado alcolico piuttosto alto, di circa 30°.

Il Manhattan non si serve in un bicchiere qualsiasi, ma nella coppa Martini, un bicchiere a forma di cono rovesciato, come vuole la tradizione. Inoltre, il Manhattan si serve nel bicchiere ghiacciato, per cui si consiglia di mettere la coppa Martini nel congelatore per 5 minuti prima di versarci il drink.

Solo così sarà possibile gustare il vero Manhattan.