In questo preciso periodo dell’anno potremmo essere particolarmente soddisfatti del nostro balcone, giardino o terrazzo. Infatti, i mesi che occupano la primavera e l’estate sono un vero e proprio dono per tutti gli spazi esterni. Il verde spopola ovunque e, nella passerella fatta di steli e foglie, sfilano fiori dei colori più trendy.

La vegetazione, quindi, insieme alle nostre cure e attenzioni, può dare il meglio di sé e proprio ora potremmo aggiudicarci la medaglia per l’angolo green più bello del vicinato. Nonostante ciò, il nostro personale paradiso in terra potrebbe andare incontro alla rovina a causa dell’arrivo di un’orda di animaletti pericolosi per le nostre piante.

L’attacco più veloce sarebbe sferrato da acari e afidi e per sconfiggerli potremmo provare un antiparassitario a base di ortica e sapone di Marsiglia. Più lente ma non meno temibili sarebbero, invece, le lumache, avide mangiucchiartici di foglie e frutti e minaccia da debellare tempestivamente da orti e giardini.

Per eliminare le lumache dal giardino e proteggere pomodori e lattughe proviamo questi rimedi naturali diversi da aceto e sale grosso

Le lumache che possono tenere sotto scacco il nostro delizioso giardinetto, le piante sul balcone o l’orto, sono comunemente chiamate limacce. Queste sono dei molluschi di colore marrone, nero o beige, prive del classico guscio che avrebbero solo le chiocciole, loro cugine.

Le lumache, che alla vista possono risultare più viscide, adorerebbero le foglie di tantissime piante ornamentali e degli ortaggi, come lattuga e pomodoro. Di questo, inoltre, divorerebbero anche i frutti, risucchiandoli di polpa, semi e succo.

Le lumache, quindi, potrebbero essere classificate come una grande minaccia per il verde di casa e sarebbero particolarmente attive in primavera e d’estate. Allora, senza farci ingannare dal loro andamento lento, alla prima avvisaglia della loro presenza dovremmo agire tempestivamente.

I rimedi naturali più utilizzati

Per eliminare le lumache dal giardino e proteggere l’orto, soprattutto lattughe e piante di pomodoro, un rimedio molto comune sarebbe l’aceto. Spruzzarlo sulle piante, diluendolo con acqua distillata, sembrerebbe un ottimo deterrente e in più le metterebbe in fuga in un battibaleno.

Altro rimedio utilizzatissimo sarebbe il sale grosso. Questo andrebbe cosparso direttamente sul mollusco, evitando le piante, in quanto sarebbe in grado farle morire all’istante.

Rimedi naturali alternativi

Tuttavia, oltre all’aceto e al sale grosso, avremmo a disposizione una vasta gamma di rimedi naturali.

Innanzitutto, potremmo coltivare l’issopo officinale, una pianta aromatica il cui odore sarebbe poco gradito da questi molluschi.

Nella stessa ottica potremmo preparare una soluzione con un litro d’acqua, 2 peperoncini e un ciuffo di prezzemolo, da lasciare macerare per 3 giorni. In seguito, dovremmo procedere con il filtraggio e la somministrazione direttamente nel terreno.

Potremmo, poi, evitare seconde visite con una pacciamatura a base di gusci d’uovo frantumati e salvia, altra pianta detestata per l’odore.

Infine, potremmo innaffiare le piante durante le prime ore del mattino, quando le lumache sono a riposo, per ridurre l’umidità serale e la loro conseguente fuoriuscita dalla tana.

