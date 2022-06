Non sempre una pulizia profonda elimina definitivamente i residui di sporco rimasti sulla pavimentazione. Tante volte capita di procedere a una pulizia approfondita del pavimento e notare, poco tempo dopo, che le piastrelle restano appiccicose.

Le macchie sulle piastrelle del pavimento sono facilmente evitabili quando conosciamo i rimedi giusti. Ma come fare se rimangono residui appiccicosi dopo il lavaggio? E se questo avvenisse anche dopo aver passato strumenti come la scopa a vapore o la lavapavimenti? Esistono una serie di trucchetti che possono aiutare a risolvere questo fastidioso inconveniente.

Perché capita e come evitarlo

Bisogna precisare che questo può verificarsi tanto su pavimenti in pietra che in legno e, persino, sul laminato. Il problema è spesso un eccesso di detergente rimasto dalla pulizia del pavimento. Ma potrebbe trattarsi anche dell’utilizzo di un detergente non adatto per quel tipo di pavimentazione, oppure di un mancato risciacquo. Alcune tipologie di macchie richiedono l’utilizzo di particolari detergenti o soluzioni e anche queste potrebbero lasciare residui appiccicosi.

Geniali trucchetti per pavimenti in gres o marmo mai più appiccicosi, neanche dopo il lavaggio con la scopa a vapore

Il primo suggerimento consiste nell’utilizzare un detergente con pH opposto ai residui di sporco colloso. I detergenti alcalini, ad esempio, sembrerebbero pulire meglio lo sporco di base. Bisogna usare il detergente giusto anche contro residui di sale, acidi e oli. Il consiglio è, comunque, di valutare l’idoneità di un determinato detergente allo specifico pavimento posseduto. Aiuterà chiedere informazioni più precise al proprio rivenditore di fiducia.

Qualche altro sbaglio comune e la sua soluzione

Questi geniali trucchetti per pavimenti in gres o marmo potrebbero cambiare significativamente le nostre abitudini di lavaggio delle pavimentazioni. Il consiglio è di seguire sempre i dosaggi indicati in confezione e di non eccedere, pensando di ottenere un pavimento più brillante. In questi casi bisognerà procedere con un numero maggiore di risciacqui. Pulire pavimentazioni ampie usando la stessa acqua è un altro sbaglio comune. Il mocio raccoglierà lo sporco e lo scaricherà nel secchio, distribuendolo per tutta casa.

Anche quando l’acqua è diventata eccessivamente saponata sembra conveniente sostituirla con dell’acqua pulita. Meglio, dunque, sempre preferire secchi d’acqua che mantengono l’acqua saponata distinta da quella sporca raccolta.

Per le scope a vapore, sembrerebbe preferibile evitare di applicare detergenti direttamente sul panno. Il solo vapore dovrebbe bastare a rimuovere i residui di sporco. Altrimenti, sempre meglio usare saponi delicati e neutri.

Approfondimento

I benefici che nessuno si aspetta da pulizia di qualsiasi pavimento con questi ingredienti naturali