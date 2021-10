Le polpette sono la ricetta “svuota frigo” per eccellenza. D’altra parte, mamme e nonne ci hanno insegnato che il cibo non si butta mai. Quando avanza un pezzetto di carne, di formaggio o qualche fetta di prosciutto, basta aggiungere un uovo ed un tozzo di pane impregnato di latte ed ecco delle gustose polpette che risolvono il pranzo e mettono d’accordo tutti. Proprio per gli ingredienti base da cui sono costituite, le polpette sono un piatto davvero molto semplice e che, soprattutto, costa poco. Ecco ad esempio, delle polpette economiche e davvero irresistibili con i soliti 3 ingredienti che a tutti avanzano.

In questo articolo andremo a vedere un’altra ricettina davvero poco dispendiosa ma non per questo poco gustosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Solo 2 ingredienti e meno di 3 euro per queste sfiziosissime cotolette svuota frigo croccanti fuori e morbidissime dentro

Stiamo per vedere come preparare le cotolette di patate e ricotta, due alimenti che quasi tutti abbiamo sempre in casa e che costano davvero molto poco. Ovviamente, per l’impasto dovremo aggiungere l’uovo, il pangrattato e poco altro, ma il costo totale del piatto è veramente irrisorio. Infatti, avremo bisogno di solo 2 ingredienti e meno di 3 euro per queste sfiziosissime cotolette svuota frigo croccanti fuori e morbidissime dentro.

Ingredienti per 6 cotolette medie

350 gr di patate lesse schiacciate;

230 gr di ricotta;

1 uovo;

30 gr di formaggio grattugiato (a piacere grana, parmigiano, pecorino…);

pangrattato q.b.;

olio q.b.;

sale e pepe q.b.;

farina q.b.

Procedimento

In una ciotola bella capiente lavorare insieme le patate bollite e schiacciate, la ricotta, l’uovo e il sale; amalgamare per bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se risultasse troppo umido aggiungere un po’ di farina; se invece fosse troppo secco, bagnarlo con un goccio di acqua o latte; preparare il necessario per la panatura in 2 piatti distinti, da una parte l’uovo sbattuto e dall’altra il pangrattato con il formaggio; infarinare leggermente le mani e ricavare delle cotolette di forma piatta e non troppo sottili; passarle nell’uovo e poi nel pangrattato; sistemarle sulla placca del forno rivestita con carta da forno; ungerle con un filo d’olio (consigliato un dosatore spray per una ricetta light); cuocere in forno già caldo a 200°C per 15/20 minuti, e comunque fino a completa doratura.

Servire ben calde con una bella insalata mista.

Varianti

Quella che abbiamo visto è una ricetta davvero molto basilare. Volendo, le varianti da apportare possono quindi essere pressoché infinite.

Potremmo infatti arricchire di gusto e colori l’impasto base aggiungendo qualsiasi tipo di verdura, magari avanzata da un pasto precedente (spinaci, zucchine, broccoli, biete…). Secondo lo stesso principio potremmo, altresì, aggiungere dei gustosi cubetti di salume (cubetti di prosciutto cotto, speck, salame, mortadella…).

Ed infine, per insaporire il ripieno sono ottime le spezie, come basilico, salvia, prezzemolo, origano e rosmarino.

Approfondimento

I segreti per non far staccare la panatura dalle cotolette per un secondo piatto perfettamente croccante che farà impazzire davvero tutti