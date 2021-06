Le zanzare sono certamente una delle piaghe più odiate della stagione estiva. Sembra impossibile liberarsi di questi famigerati succhiasangue. Certamente delle buone zanzariere aiutano a tenerle lontane dalla nostra camera da letto, ma quando siamo in giro, come possiamo evitare di venire punti di continuo? Sembra strano, ma uno dei fattori che influenzano di più il numero di punture che subiamo sono i vestiti che abbiamo addosso. Proprio così: le zanzare preferiscono alcuni colori rispetto ad altri. Come possiamo usare questa informazione a nostro vantaggio? Sono questi i colori migliori da indossare per non attirare le zanzare e trascorrere la serata senza punture.

Le zanzare preferiscono i colori scuri o accesi

Le ultime ricerche sembrano suggerire che le zanzare amino particolarmente i colori scuri, come nero e blu. Questo avviene per una duplice ragione: innanzitutto, i colori scuri trattengono di più il calore. Le zanzare usano il calore per identificare le loro vittime, quindi più la superficie del nostro corpo è calda, più per le zanzare sarà facile individuarci.

In secondo luogo, i colori scuri ci fanno sudare di più, e quindi risulteremo più appetibili per questi insetti. Ma se sappiamo quali colori evitare, quali invece è meglio indossare? Sono questi i colori migliori da indossare per non attirare le zanzare e trascorrere la serata senza punture.

Scegliamo toni chiari o pastello

Toni chiari e colori pastello sono un must se vogliamo che le zanzare stiano alla larga. Per esempio, possiamo indossare bianco, beige, grigio o colori tenui. In questo modo le zanzare non saranno attratte dai colori che indossiamo e avremo più probabilità di trascorrere una serata tranquilla e senza punture e pruriti. Se poi vogliamo una sicurezza in più, possiamo mettere sui nostri vestiti una goccia di olio essenziale di limone, menta o lavanda, odori sgraditissimi alle zanzare.

Se sembra che il nostro giardino pulluli sempre di questi odiosissimi insetti, utilizziamo questi due trucchi per evitare un’infestazione di zanzare in giardino e goderci un’estate senza ronzii.