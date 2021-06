Mai più mobili e superfici in legno graffiate con questo piccolissimo alimento super economico che tutti abbiamo in casa

Nella nostra vita capita quotidianamente di avere a che fare con il legno, nelle nostre case siamo infatti pieni di superfici e oggetti di questo materiale.

Il legno è un materiale pregiato e prezioso, ha però bisogno di accortezza e manutenzione al fine di rimanere in un perfetto stato il più a lungo possibile. Le superfici in legno dei nostri mobili necessitano di essere spolverate e pulite con costanza e quotidianità affinché si deteriorino il più tardi possibile.

È fondamentale per la pulizia del legno munirsi di un panno di microfibra. Questa infatti riesce a catturare la maggior quantità di polvere e permette di non graffiare la superficie. Inoltre, è importante non utilizzare prodotti chimici e soprattutto evitare quelli aggressivi.

Mai più mobili e superfici in legno graffiate con questo piccolissimo a alimento super economico che tutti abbiamo in casa

Se nonostante le cure dovesse capitare che la superficie di legno si sia graffiata è possibile utilizzare un rimedio inaspettato, ossia la noce. Per quanto possa sembrare anomalo strofinare un gheriglio di noce sul graffio, permetterà di renderlo quasi impercettibile. Questo perché strofinandolo il gheriglio comincerà a rilasciare gli oli essenziali presenti al suo interno che attenueranno i graffi.

È possibile utilizzare le noci anche per lucidare le superfici in legno, basterà mettere i gherigli di noce in un canovaccio e pestarle con un mortaio. Dopo pochi minuti le noci avranno rilasciato i loro oli essenziali, passare il panno intriso d’olio sulle superfici da lucidare.

Un’altra soluzione per le superfici è quella di creare un olio a base di noci ed alcool puro con l’aggiunta di acqua calda, frullare il tutto. Si ottiene così un olio in grado di rendere le superfici nuovamente lucide. Attenzione però a non usare mai alcool su mobili antichi o superfici trattate e lucidate con gommalacca.

Dunque, mai più mobili e superfici in legno graffiate con questo piccolissimo a alimento super economico che tutti abbiamo in casa.

