La tendenza del momento ha visto un grande ritorno dei colori accesi e vivaci un po’ ovunque. Vediamo oggetti, capi di abbigliamento e accessori dai colori più diversi, anche fluo. Il rosso, il rosa e il blu sono tra i più gettonati di quest’ultimo periodo, è vero. Ma non c’è limite alla fantasia, ormai tutti i colori sono ammessi purché siano meno monotoni dei toni neutri. Infatti, oltre ai colori vivaci, ecco che tornano a spopolare anche i colori pastello e i metallizzati. Però non più come unico colore con cui dipingere tutte le unghie, ma in combinazione. Infatti, una delle tendenze che più sta spopolando è proprio il mixare le tecniche. Le unghie, anche se di colore acceso, diventano quasi standard se tutte di un solo colore. La parola chiave di questa estate è sicuramente creatività.

Sono questi i colori alla moda per unghie estive spettacolari anche al mare

Molto in voga negli anni passati, fa ritorno in versioni rivisitate davvero stupende la french manicure. È la tendenza che ci portiamo dietro dalla primavera e che in estate arriva con qualche variazione. Non più una sola linea sottile, ma una linea più spessa accompagnata da una sottile. Una doppia french che va ad enfatizzare anche la base del bordo superiore. Ovviamente dimentichiamoci del classico bianco latte, optando per colori come l’arancione, il verde o il blu. Le combinazioni sono davvero infinite, si può realizzare un gradiente dello stesso colore, ad esempio. Oppure mescolarne diversi per un effetto davvero spettacolare. Lilla, giallo e indaco sono forse tra i colori più amati del momento che dobbiamo assolutamente sfoggiare.

Come prendersene cura in vacanza e averle sempre perfette

Anche se siamo in vacanza è bene non trascurare le nostre unghie, soprattutto se le abbiamo fragili. Il gel e il semipermanente possono essere d’aiuto per chi soffre di questo problema. Ma potrebbe essere necessario rafforzarle con qualche integratore per stimolare la produzione di collagene. Parliamone con il nostro medico di fiducia per stabilire se è il caso di utilizzarli. Nel frattempo, idratiamo bene mani, piedi e unghie con oli nutrienti da massaggiare bene. La salsedine e i continui lavaggi potrebbero stressare molto unghie già piuttosto deboli. Inoltre, teniamo le cuticole ben idratate così non le vedremo rinsecchirsi e non saremo tentate di tagliarle troppo. Altrimenti rischiamo di assottigliare ulteriormente la lamina ungueale e indebolire le unghie.

Quindi, sono questi i colori alla moda per unghie estive da sfoggiare sia su mani che piedi. Se frequentiamo la piscina o non asciughiamo sempre i piedi prima di mettere le scarpe, facciamo attenzione. Controlliamole spesso e se notiamo un cambiamento nello spessore dell’unghia o nel colore rivolgiamoci ad uno specialista. Potrebbe trattarsi di un’infezione micotica che col passare del tempo potrebbe diventare difficile da trattare.

