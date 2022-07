Si tratta di uno spiacevole inconveniente che purtroppo prima o poi può capitare a tutti. Basta poggiarsi sul cofano o sullo sportello di un’auto parcheggiata in un viale alberato. Senza pensarci troppo, stiamo tranquillamente a chiacchierare e quando rientriamo a casa scopriamo il misfatto. Sulla maglietta, il vestito o, peggio ancora, sui pantaloni troviamo queste macchioline appiccicose. Il primo istinto è quello di infilare tutto in lavatrice e lavare il capo normalmente. Ma potrebbe essere un grosso errore che rischia di farci buttare via la nostra maglia preferita. Quando la resina ci macchia i vestiti è importante agire tempestivamente per rimuovere ogni macchia. Oggi vedremo proprio come fare e come cambia il procedimento in base al tessuto.

Come togliere la resina dai vestiti di cotone e sintetici sia scuri che colorati

La resina è una sostanza prodotta da alcune piante dall’aspetto appiccicoso. Si essicca velocemente all’aria e purtroppo è una sostanza idrofoba. Significa che è liposolubile, quindi non si scioglie con l’acqua, ma con altre sostanze. Per questo motivo quando i nostri capi si macchiano con la resina non dovremmo metterli subito a lavare. Uno dei metodi tramandati dalle nonne è quello di usare dell’olio d’oliva per tamponare la macchia. Ma poi andrebbe trattata la macchia dell’olio e non sempre è così semplice.

Cosa fare in base al tessuto

Se il capo è in cotone bianco possiamo usare dell’alcol a 90° o della trementina ricavata proprio dalla resina. Utilizziamo un canovaccio di cotone imbevuto e strofiniamo sulla macchia finché non si dissolverà. A questo punto versiamo un po’ di candeggina sull’alone e laviamo a 40° in lavatrice. Se il capo è in cotone scuro o colorato useremo la candeggina delicata che non scolorirà il tessuto.

Se, invece, i tessuti sono misti o sintetici potrebbe essere necessario cambiare tecnica. Possiamo sempre utilizzare la trementina e l’alcol, ma meglio diminuire le dosi. Invece di strofinare, lasciamo agire sulla macchia e poi applichiamo del percarbonato di sodio diluito. Questo prodotto è molto utilizzato come sbiancante ecologico e si può usare per tutte le pulizie di case. È ottimo per pulire i pavimenti, le fughe e anche le persiane più sporche. Ora laviamo in lavatrice a 30° per evitare di scolorire i capi sia colorati che scuri.

Quindi, ecco come togliere la resina dai vestiti di cotone senza peggiorare la situazione. Purtroppo, per i vestiti se non si agisce subito è probabile che rimanga comunque un alone. Per fortuna questo non succede sulla carrozzeria o sui vetri dell’auto. Vista la composizione della resina, uno dei metodi più efficaci prevede l’utilizzo di un olio o un grasso vegetale. Questo andrà a sciogliere la resina e poi potremo eliminarla più facilmente.

