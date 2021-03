Gli ultimi freddi stagionali sono spesso anche i più inopportuni per la nostra pelle. Gli sbalzi termici del momento rischiano infatti di disorientare anche il nostro derma. Come possiamo intervenire, oltre all’utilizzo delle classiche creme? Sono questi i cibi perfetti per mantenere idratata la pelle al cambio di stagione. Ancora una volta, è la tavola a proporci delle soluzioni e dei suggerimenti assolutamente naturali. Vediamo assieme ai nostri Esperti come prenderci cura della pelle, facendo la spesa.

Una pelle idratata è una pelle resistente

C’è una legge molto semplice che gravita attorno alla nostra pelle: se la manteniamo idratata, vorrà dire tenerla anche in salute. Una pelle, al contrario, secca, è una pelle che si presta alla screpolatura e all’attacco degli agenti esterni. Il principio base per avere una pelle idratata è ovviamente quello di bere molto. Almeno il famoso litro e mezzo quotidiano, che possiamo comunque assumere anche attraverso le famose tisane o i decotti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Due vitamine in modo particolare favoriscono l’idratazione della pelle

Sono questi i cibi perfetti per mantenere idratata la pelle al cambio di stagione, basandosi su due vitamine fondamentali: la B e la C. Vediamo più nello specifico il perché:

tutto il gruppo delle vitamine B è fondamentale per la produzione dell’elastina e del collagene. Le due sostanze, che, come sappiamo, sono fondamentali nell’esistenza delle cellule. A tavola, le possiamo trovare soprattutto nelle carni animali meno grasse e nei cereali integrali;

la vitamina C funziona in maniera simile alla collega, favorendo quindi soprattutto il collagene, ma prevenendo anche le rughe. La troviamo soprattutto nella frutta e nella verdura, in modo particolare nelle famiglie degli agrumi e dei frutti di bosco.

Gli acidi grassi essenziali sono alleati nell’idratazione

Se vogliamo che la nostra pelle rimanga bella, naturale ed elastica, a tavola non dobbiamo mai fare mancare gli acidi grassi essenziali. I famosi Omega 3 e 6, che troviamo in:

pesce, in special modo nel salmone, nel tonno, nelle sardine e nelle acciughe;

negli oli vegetali;

nella frutta secca, soprattutto nelle mandorle;

nell’avocado;

nelle olive.

Approfondimento

Questo prodotto della natura così viscido ma incredibilmente utile alla nostra salute