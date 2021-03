A tutti piace avere un balcone fresco e fiorito, ma spesso non sappiamo quali sono i fiori più adatti da scegliere. La scelta della pianta più adatta si basa su criteri estetici, ma non solo. Dobbiamo capire anche quanta esposizione alla luce solare riceve il nostro balcone. Questo perché non tutte le piante e i fiori sono in grado di sopportare il pieno sole. Proprio per questo motivo oggi vogliamo suggerire le 3 piante e fiori più belli e perfetti da tenere sul balcone in pieno sole.

Tulipani

I tulipani sono fiori che ci regalano un vero e proprio arcobaleno sul balcone. Infatti, i loro colori vanno dal giallo al rosso, dal rosa al viola fino ad arrivare al nero. Questi fiori amano molto il sole, a differenza di molte altre piante che invece lo temono.

Il tulipano ha infatti il pregio di resistere molto bene al sole diretto senza che i suoi fiori o foglie possano patire. Ciò che invece patiscono molto è il vento, infatti è bene metterli al riparo in caso di condizioni meteo di questo tipo. Inoltre, questa pianta non ha bisogno di essere bagnata spesso: dobbiamo soltanto aumentare la frequenza delle annaffiature nel periodo estivo.

Ibisco

L’ibisco è una pianta che regala dei fiori incantevoli ed ama molto il caldo. Essa, infatti, non patisce le esposizioni al sole diretto e sopravvive anche a condizioni meteo ostili. Se messa all’ombra non patirà, ma fiorirà in maniera meno consistente. L’ibisco è una pianta molto resistente: infatti, sopravvive sia a lunghi periodi di siccità, sia al freddo intenso. I suoi fiori, che sbocciano in estate, vanno dal rosso al viola, dal rosa all’arancio con infinite sfumature.

Lavanda

La lavanda è una pianta profumatissima che ha bisogno del sole pieno e diretto. Inoltre, necessita di poche e semplici cure per fiorire al meglio. Dobbiamo annaffiarla soltanto quando il terreno sarà completamente asciutto e con poca acqua perché patisce i ristagni. Questa pianta è perenne e sempreverde: ciò significa che in ogni stagione non sarà mai spoglia.

E infine la scelta del vaso e del terreno: doniamole l’adeguato spazio per crescere ed un terreno ben drenato. In questo modo ci ripagherà con cespugli super fioriti.

Queste sono le 3 piante e fiori più belli e perfetti da tenere sul balcone in pieno sole. Scegliendo queste piante, avremo balconi fioriti e profumati senza paura che il sole li danneggi.

