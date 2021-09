Quali sono i migliori cereali fitness da mangiare per colazione? Orientarsi tra le diverse marche disponibili sul mercato non è sempre semplice e basarsi solo sul prezzo spesso non è una mossa furba.

Un’indagine di Altroconsumo, associazione a tutela dei consumatori, svelerebbe le migliore marche di cereali fitness, dai “bastoncini di crusca ai vari fitness stylesse, presentati sia nella versione classica che in quella arricchita con cioccolato o frutta”. Nessuna delle confezioni analizzate ha grassi o oli aggiunti. Gli unici presenti sono quelli del cioccolato per alcune specifiche marche.

Per condurre l’indagine, Altroconsumo ha tenuto in conto di due fattori: gli ingredienti dei cereali e il loro profilo nutrizionale. Un algoritmo creato da una start up ha dunque considerato gli aspetti positivi e negativi di ciascun prodotto, fino al bilancio finale, che ha visto l’assegnazione di un punteggio. In base a quest’ultimo, l’associazione ha stilato la propria classifica. Vediamo i migliori cereali da fitness da mangiare per colazione tra questi 29 secondo un’indagine.

Le tre marche migliori

Il punteggio migliore (83/100) è stato totalizzato dai cereali Bran Sticks Fibrette di Crusca Tre Mulini (Eurospin). Come suggerito dal nome, si tratta di un prodotto a base di crusca, con un contenuto medio di zucchero e 97 kcal per porzione.

A seguire, Conad Piacersi Bastoncini con Crusca di Frumento (79/100), altro prodotto a base di crusca, con un contenuto medio di zucchero e 95 kcal per porzione.

Il terzo posto della classifica è occupato da Weetabix Formelle (78/100), a base di frumento, con un basso contenuto di zucchero e 190 kcal per porzione.

Ecco i migliori cereali fitness da mangiare per colazione tra questi 29 secondo un'indagine

La maggior parte dei prodotti analizzati si è collocata nella fascia di qualità buona-alta della classifica. Le marche che occupano gli ultimi cinque posti della classifica, con punteggi da 62/100 a 56/100, sarebbero invece “di qualità media”.

In ordine dalla migliore alla peggiore, ecco le altre 27 marche di cereali fitness analizzate:

Esselunga Equilibrio Well Flakes Senza Glutine (76/100)

Conad Piacersi Fiocchi di Riso e Frumento Integrale (76/100)

Conad Piacersi Fiocchi di Riso e Frumento Integrale con Frutti Rossi (76/100)

Esselunga Equilibrio Bran Sticks (75/100)

Kellogg’s All-Bran Fibre Plus (75/100)

Carrefour Fibra Plus (74/100)

Kellogg’s Nice Morning (74/100)

Esselunga Bio Fiocchi di Frumento Integrale (73/100)

Tre Mulini (Eurospin) Corn Flakes Fiocchi di Mais (72/100)

Benesi Coop Fiocchi Croccanti con Frutta (71/100)

Kellogg’s Special K Classic (71/100)

Esselunga Equilibrio Well Flakes con Frutti di Bosco (71/100)

Kellogg’s Special K Red Fruit (71/100)

Esselunga Equilibrio Well Flakes Classico (71/100)

Crownfield (LIDL) Special Flakes Classic (70/100)

Carrefour Stylesse Petali di Riso e Frumento Integrale (67/100)

Carrefour Stylesse Frutti Rossi (67/100)

Conad Piacersi Fiocchi di Frumento Integrale e Riso con Frutta (67/100)

Conad Piacersi Fiocchi di Riso e Frumento Integrale con Cioccolato Fondente (66/100)

Nestlé Fitness Cioccolato Fondente (63/100)

Esselunga Equilibrio Well Flakes con Cioccolato Fondente (62/100)

Kellogg’s Special K Dark Chocolate (62/100)

Nestlé Fitness Cioccolato (59/100)

Carrefour Fibra Flakes Cioccolato (57/100)

Carrefour Stylesse Cioccolato Fondente (56/100)

