La salute ed il benessere psicofisico dipendono soprattutto dall’alimentazione. Una dieta scorretta non soltanto provoca disturbi intestinali e aumento di peso, ma anche spossatezza e irritabilità.

Non per niente, infatti, esistono dei cibi cosiddetti “della felicità” come mandorle, anacardi ed altri elencati in questo articolo. D’altra parte, ogni organismo è diverso dall’altro e per questo ciascuno di noi ha bisogno di un certo apporto di nutrienti. A seconda delle caratteristiche fisiche, il corpo richiede specifiche proprietà nutritive. A questo proposito, la prima differenza che ci viene in mente è quella tra uomo e donna. Si pensi al diverso fabbisogno calorico previsto per gli uomini ed a quello previsto per le donne. Ecco infatti che oggi Noi della Redazione ci occuperemo dei cibi adatti al benessere femminile per stare bene fisicamente e mentalmente.

Sono questi i 5 alimenti che non dovrebbero mai mancare nella dieta di ogni donna per stare bene nel corpo e nella mente

Cominciamo dalla mela. Tipico frutto di Biancaneve, come non pensare al detto “una mela al giorno leva il medico di torno”. Grazie al suo elevato potere saziante e all’alta concentrazione di potassio, garantisce le giuste energie per affrontare la giornata e aiuta a controllare la fame. Sappiamo infatti (e purtroppo) che la fame nervosa è un problema che si verifica più frequentemente nelle donne che negli uomini, per motivi prettamente ormonali.

Il secondo alimento immancabile nella dieta di una donna è la banana. Ricca di potassio e magnesio, è ottima nei periodi di forte stress o di carenza di sali minerali.

Il terzo alimento è lo zenzero, noto per le sue proprietà antinfiammatorie per cui lo si definisce un vero antibiotico naturale. La sua azione, inoltre, aiuta a sgonfiare e ad accelerare il metabolismo, per cui è ottimo per chi vuole perdere peso.

Gli ultimi due sono i più impensabili

Proprio così, gli ultimi due risultano essere quelli più difficili da immaginare. Il primo è la barbabietola, che forse non tutti sanno essere un grande alleato contro l’anemia, di cui soffrono tante donne.

Il secondo, nonché l’ultimo, è quello che regalerà un sorriso alle nostre care Lettrici ed è… il cacao. Si sa ormai che il cioccolato non è la causa della pancetta e dei brufoli come molti un tempo pensavano, ma c’è di più. Non soltanto il cioccolato fondente, se consumato in quantità moderate, accelera il metabolismo, ma funge anche da antidepressivo naturale. Inoltre, gli esperti dicono sia ottimo nei periodi di menopausa per alleviare i disturbi che ne conseguono.

Coccolarsi e prendersi cura di sé è fondamentale per il proprio benessere.