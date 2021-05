Inutile nascondere la verità, ognuno di noi una volta nella vita, ha preso la saponetta per le mani ed ha provveduto a lavare il viso. Vediamo cosa dicono i nostri Esperti in merito: il sapone per le mani dev’essere sempre a portata di lavandino ma non bisogna usarlo sulla parte più in vista del corpo. A grandi linee i cittadini compiono questo gesto per velocizzare il lavaggio del corpo utilizzando un solo prodotto.

Lavare il viso con la saponetta delle mani per risparmiare

Chi usa prodotti cosmetici sa bene che possono essere costosi. Perciò per risparmiare opta per la saponetta per le mani per lavare il viso. Come vedremo non è una buona idea perché il sapone per le mani contiene sostanze chimiche aggressive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il motivo è semplice da capire: le mani sono sempre più sporche di qualunque altra parte del corpo, viso compreso. Perciò questo tipo di sapone, usato prettamente per le mani, contiene agenti molto aggressivi capaci di togliere del tutto lo sporco.

Inoltre la pelle delle mani è sicuramente diversa da quella del volto perciò si corre il rischio di compromettere il film idrolipidico oppure modificare il pH naturale. Di conseguenza non vale la pena rischiare di ritrovarsi con un viso secco e inaridito.

Quali detergenti usare

Ora capita la lezione, vogliamo consigliare quali prodotti usare per detergere il viso. Logicamente bisogna fare la scelta in base al tipo di pelle ed alle sue esigenze. Partiamo dai detergenti schiumogeni leggeri adatti alla pelle mista o grassa. Invece chi ha una pelle del viso normale, mista o grassa deve usare detergenti in gel. Infine i detergenti in crema e lozione sono adatti alla pelle normale, secca e sensibile.

Il sapone per le mani dev’essere sempre a portata di lavandino ma non bisogna usarlo sulla parte più in vista del corpo

Appurato che ormai nessuno più utilizzerà il sapone per le mani per lavare il viso, diamo un ultimo consiglio: le salviettine detergenti sono utili ed efficienti ma non devono essere l’unico modo con cui lavare il viso.