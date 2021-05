Dopo i numerosi giri in lavatrice, con annesso spreco di energia e acqua, può succedere che il bucato non si pulisca o si sbianchi perfettamente.

Nel corso dei mesi, più volte la Redazione di ProiezionidiBorsa ha scovato e proposto i metodi naturali e chimici più facili e veloci per risultati perfetti.

Tra i consigli, ecco come sbiancare il bucato e gli strofinacci da cucina senza candeggina e in pochi minuti con questi 4 trucchetti facili e infallibili. Basta cliccare in questo punto.

Oppure, ecco come rendere il bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo in 1 minuto grazie a questi 2 trucchetti semplici e veloci, cliccando qui.

Insomma, basta sfogliare le nostre rubriche per trovare subito rimedi per i piccoli e grandi problemi quotidiani.

Questa sera, cerchiamo di capire perché sono questi i 3 trucchi più semplici ed efficaci per un bucato eccezionale e profumatissimo in soli 10 minuti. In particolare ci soffermeremo sul lavaggio dei calzini e cercheremo di rispondere alle domande più comuni. Come ad esempio, come sbiancare i calzini bianchi oppure come non far scolorire quelli a fantasia.

Rimedi della nonna da ricordare

Questi 3 trucchetti faciliteranno senz’altro il lavaggio dei calzini che, il più delle volte, nella lavatrice si rovinano.

Il primo rimedio è dedicato ai calzini bianchi. Le scarpe, strofinando sul tessuto, contribuiscono a macchiare i calzini. Questi ultimi, in poche ore, appariranno più scuri e grigi.

Per farli tornare come nuovi si consiglia di immergere i calzini in una pentola piena d’acqua. Far bollire per circa 10 minuti con l’aggiunta di qualche fetta di limone. Poi, sciacquarli sotto l’acqua corrente e farli asciugare.

In questo modo, lo sporco ostinato andrà via velocemente e l’odore piacevole di limone si distribuirà tra i tessuti.

Per ovviare, invece, al problema della formazione dei pelucchi, si consiglia di prendere una federa, infilarci all’interno i calzini da lavare e chiudere la zip. Procedere normalmente al lavaggio, aggiungendo qualche goccia di olio essenziale per regalare una profumazione fresca. Oppure un filo di ammorbidente ed ecco che i calzini torneranno come appena comprati.

Per i calzini a fantasia, invece, il rischio è quello di far scolorire o trasferire il colore da una parte all’altra del tessuto. Dunque, per non far scambiare i nostri calzini si potrebbe optare per dei foglietti “acchiappacolore”. Anche in questo caso, per far profumare tutti i calzini in modo fresco e leggero, si consiglia l’aggiunta di olio essenziale. Con l’acchiappacolore la spesa sale leggermente ma nello stesso tempo diminuirà l’acquisto di calzini nuovi.

Dunque, ecco perché sono questi i 3 trucchi più semplici ed efficaci per un bucato eccezionale e profumatissimo in soli 10 minuti.