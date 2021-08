Quando riusciamo a ritrovare delle monete del vecchio conio è sempre una grande emozione.

Non solo perché possiamo rivivere, anche con un pizzico di nostalgia, vecchi ricordi passati, ma anche perché potrebbero potenzialmente valere una fortuna.

Anche se questo capita davvero molto raramente. Infatti, ci sono molti collezionisti che farebbero a gara per accaparrarsi vecchie lire, soprattutto quelle più ricercate.

Chi possiede una di queste 3 monete delle vecchie lire deve tenersela stretta perché vale moltissimo

La prima moneta che analizzeremo in questo articolo, è la 100 lire Minerva del 1° tipo, datata 1972.

Sul verso di questa moneta, troviamo la testa di una donna rivolta verso sinistra e con in capo una corona di alloro. Sotto il collo, vi sono incisi i nomi degli autori Romagnoli e Giampaoli Inc.

Sul lato sinistro, invece, vi è la scritta “REPUBBLICA” e sul lato destro “ITALIANA”.

Sul dritto, troviamo invece la dea Minerva, che tende il braccio destro verso un albero di alloro, mentre impugna una lancia con la mano sinistra.

Sulla destra la lettera “R” indica il classico segno della zecca, mentre a sinistra troviamo il valore nominale “L.100”. In basso, vi è l’anno di coniazione, in questo caso il 1972.

La tiratura di questa moneta è di 31.700.000; quindi da un punto di vista numismatico, vale pochissimi centesimi. Tuttavia, vi è una versione molto particolare in cui, accanto alla data, vi è inciso un segno obliquo, come uno slash per intenderci (/).

Grazie a questo piccolo dettaglio, queste 100 lire del 1972 “Barretta” potrebbero valere anche 300 euro, se in FDC.

Altre due molto preziose

Una moneta molto ricercata da qualsiasi collezionista è quella da 2 lire datata 1947.

Questa moneta, che potremmo avere in casa senza neanche saperlo, potrebbe valere anche 1.600 euro.

Naturalmente stiamo parlando della variante in FDC. In base allo stato di conservazione, il valore si aggira tra i 50 e i 600 euro.

Infine, impossibile non citare la moneta da 50 lire del 1958. Nonostante gli oltre 800.000 pezzi coniati, è molto difficile da trovare. Infatti, chissà quante di queste monete da 50 Lire abbiamo trascurato ed ora valgono un tesoro. Se circolanti possono valere anche 10 euro, mentre in FDC anche sui 1.000 euro.

Quindi, chi possiede una di queste 3 monete delle vecchie lire deve tenersela stretta perché vale moltissimo.

