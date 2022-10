Come riempire i cannelloni secchi senza utilizzare la sac à poche

La domenica è il giorno perfetto per passare un pranzo con la propria famiglia oppure tra amici. Le proposte da portare sulla tavola potrebbero essere davvero tante. Infatti si va alla ricerca del menù perfetto. Solitamente si opta per le lasagne, oppure c’è chi preferisce un primo di pesce o ancora la carbonara. In realtà sono ottimi anche i cannelloni ripieni. Una pasta al forno, ripiena, diversa dal solito. Vedremo alcune idee per la loro preparazione.

Ingredienti cannelloni al ragù

Per fare la ricetta classica dei cannelloni, ci serviranno:

250 g di cannelloni freschi;

800 ml di passata;

400 g di mozzarella;

500 g di carne tritata;

1 uovo;

30 g di formaggio grattugiato;

½ cipolla;

b. di vino bianco, sale e olio.

Come riempire i cannelloni secchi al sugo o agli spinaci

Come prima cosa, dobbiamo andare a preparare la carne. Dunque prendiamo una padella antiaderente. Versiamo un po’ di olio e tagliamo finemente la cipolla. Non appena sarà rosolata possiamo aggiungere la carne. La lasciamo cucinare un po’. Appena inizierà ad essere cotta possiamo sfumare con il vino bianco, alzando un po’ la fiamma. Successivamente aggiungiamo il passato di pomodoro, aggiustiamo di sale. Aggiungiamo l’uovo, il parmigiano e la mozzarella. Lasciamo che si crei un bel sughetto. Se c’è bisogno aggiungiamo un po’ di acqua per allungare.

Adesso possiamo passare al riempimento. Utilizzeremo semplicemente un cucchiaio e li battiamo un po’ su un piano liscio per far scendere il sugo. Andremo a mettere così il sugo dentro i cannelloni e li disponiamo in una teglia. Quando saranno tutti disposti, aggiungiamo il sugo in superficie e una spolverata di formaggio. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.

Cannelloni ricotta e spinaci

Un’altra ricetta molto amata dei cannelloni è quella con la ricotta e gli spinaci. In questo caso sarà ottima per chi vuole anche un’alternativa senza carne. Vediamo come si prepara, la quantità di cannelloni sarà sempre la stessa:

300 g di spinaci;

250 g di ricotta fresca;

50 g di formaggio grattugiato;

1 uovo;

300 ml di besciamella;

q.b. di olio, sale, pepe e burro.

Preparazione

Andiamo a cucinare gli spinaci, facendoli bollire. Successivamente li lasciamo scolare in modo che rilascino tutta l’acqua in eccesso. Una volta fatto questo li facciamo saltare in padella con un po’ di burro. A questo punto andiamo a mettere in una ciotola gli spinaci, insieme alla ricotta e il formaggio grattugiato. Una mangiata di pepe e la crema sarà pronta. Prendiamo i cannelloni e li riempiamo, disponendoli sempre su una pirofila. Una volta fatto versiamo sopra la besciamella e inforniamo sempre a 180 gradi per 30 minuti. Ecco come riempire i cannelloni secchi in maniera molto semplice ed esaustiva.

