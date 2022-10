Raro francobollo ricercato dai collezionisti che vale ben 13.000 euro

La nostra rubrica sul collezionismo è sempre molto seguita. Nell’approfondimento odierno non ci occuperemo di monete antiche o rare né di banconote particolari. Ci occuperemo piuttosto di filatelia e andremo a descrivere un raro francobollo ricercato dai collezionisti. Cosa che potrà interessare, oltre agli esperti del settore, anche tutti gli appassionati del genere e i semplici curiosi interessati.

Le caratteristiche del francobollo “Trinacria Garibaldina mezzo tornese”

Emesso nel corso della dittatura garibaldina a Napoli, nel periodo in cui avvenne la conquista del Regno delle due Sicilie, questo francobollo è un pezzo molto raro. Infatti, emisero il pezzo in questione durante il biennio 1860 e 1862. Nello specifico, il primo esemplare si produsse in data 5 novembre 1860.

Ma come si presenta questo prezioso francobollo? Andiamo ad esaminarlo più da vicino. Com’è facile intuire e dedurre, vi è raffigurata l’immagine della Trinacria. Intorno a questa vi è la scritta, che funge come una sorta di cornice, “Bollo della posta napoletana”. Ed inoltre, è indicato il valore monetario del bollo, che coincide con 1/2 T, ovvero, mezzo tornese. La colorazione è blu, il classico blu simbolo della casata Savoia.

La particolarità del raro francobollo ricercato dai collezionisti

Ma cosa avrebbe di così tanto speciale il francobollo “Trinacria Garibaldina mezzo tornese”? La particolarità consiste nel fatto che, già negli anni precedenti, circolava un francobollo identico a questo. L’unica differenza stava solo nel colore. Il pezzo più “vecchio” era di colore rosa. A variare era anche il valore, che coincideva a 1/2 Grana. Dal momento che, a quell’epoca, far produrre ed emettere francobolli era piuttosto dispendioso, si decise di non apportare modifiche particolari, ma di limitarsi solamente ad un cambio di colore e di valore monetario.

Ecco un’altra particolarità del francobollo così rinomato in ambito filatelico

Ma non è ancora finita. Il francobollo “Trinacria Garibaldina mezzo tornese” presenta anche un altro dettaglio molto particolare. Questo bollo si applicava metà sul giornale e metà sulla fascetta. In pratica, per poter leggere il giornale, si era costretti a strapparlo a metà. Pertanto, i fortunati che hanno conservato il bollo intero, hanno tra le mani un pezzo assai più prezioso. Il valore sarebbe attorno a 13.000 euro circa. Una cifra non di poco conto. Ci si potrebbe tranquillamente acquistare un’utilitaria! Ovviamente, il francobollo della Trinacria non è l’unico esemplare di pregio. Varrebbe quindi la pena fare apposite ricerche perché ci sono francobolli così rari al punto tale da essere considerati pezzi da record.

