Sono questi gli esercizi facili davvero efficaci per avere una pancia piatta senza fatica

Finalmente siamo entrati nel pieno dell’estate. Nelle città hanno riaperto le piscine, mentre nelle località di mare è tutto un brulicare di ombrelloni e lettini. E proprio l’acqua, al cloro o salata, può diventare una potente alleata per la nostra forma fisica e per rimodellare il punto vita, tonificando gli addominali. Sono tanti, infatti, gli aspetti positivi nel fare ginnastica in acqua. Le articolazioni e la colonna vertebrale sono esposte a meno rischi; inoltre, l’acqua funge da vero e proprio massaggio anticellulite e linfodrenaggio naturale. Infine, ultimo e non trascurabile vantaggio: il fitness in acqua non fa accumulare acido lattico.

Come abbiamo detto, l’acquagym è particolarmente efficace sul punto vita. Vediamo come.

Sono questi gli esercizi facili e davvero efficaci per avere una pancia piatta senza fatica

Seguendo questi semplici consigli si andrà a sollecitare tutta la fascia addominale, dei fianchi (obliqui) e della parte bassa della schiena. In più coinvolge anche gambe e glutei. Si otterranno risultati più visibili, ripetendo gli esercizi due-tre volte a settimana. Tutti gli esercizi che stiamo per proporvi sono da fare in acqua bassa, con i piedi ben poggiati sul fondo.

Primo esercizio

Piedi sul fondo, acqua al petto, braccia aperte. Saltelliamo sulla gamba sinistra mentre calciamo in avanti con la gamba destra, distesa ma non rigida. Cambiamo gamba e ripetiamo l’esercizio; alterniamo le gambe 8 volte, per 3 serie.

Secondo esercizio

Gambe divaricate, piedi sul fondo, acqua alle spalle, braccia allungate in avanti. Tenendo il bacino fermo, ruotiamo il busto, spalle e testa a destra, facendoci accompagnare dalle braccia. Torniamo al centro e ripetiamo a sinistra. In totale dobbiamo ripetere l’esercizio 8 volte per 3 serie.

Terzo esercizio

Acqua al petto, piedi sul fondo, gambe vicine, ginocchia morbide. Braccia aperte, appena sotto la superficie. Facciamo un saltello e portiamo le ginocchia unite al petto. Facciamo attenzione a mantenere il busto e il bacino ben allineati. Torniamo in posizione e ripetiamo 8 volte per 3 serie. L’esercizio risulterà ancora più efficace se nella fase di distensione controlliamo il movimento, rallentando.

Quarto esercizio

Acqua al petto, piedi sul fondo, braccia aperte sotto la superficie. Solleviamo le gambe unite e ruotiamole per avvicinare le ginocchia alla spalla destra. La parte alta del busto rimane frontale. Torniamo nella posizione di partenza e ripetiamo a sinistra. Anche questa volta ripetiamo 8 volte per 3 serie.

Prendiamo appunti e tuffiamoci nelle acque cristalline del mare per tornare in forma!

