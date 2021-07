Con l’arrivo dell’estate sono tante le donne e ragazze che cercano di tornare in forma per superare la prova bikini. Una corsa contro il tempo che, molto spesso, viene inculcata da uno stereotipo di donna fisicamente perfetta, magra e slanciata. Vivere in un corpo sano, prendersi cura del proprio benessere psicofisico, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere uno stile di vita che dura 365 giorni all’anno. Non dovrebbero essere i modelli estetici inculcati dai media (e oggi anche dai social) a guidare le nostre scelte alimentari. Al contrario dovrebbe essere la consapevolezza che una sana alimentazione e un’attività fisica costante incidono positivamente sulla nostra silhouette e sulla nostra salute.

Diffidiamo delle “pozioni magiche”

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per questo diffidiamo delle “pozioni magiche” che vantano e vendono soluzioni immediate, ma piuttosto affidiamoci ad alcuni alleati presenti in natura. Ad esempio, alcuni sintomi gastrointestinali molto diffusi che provocano l’antiestetico effetto “pancia gonfia” possono essere controllati in modo naturale. La pancia gonfia, infatti, è un problema che assilla almeno 1 italiano su 10 e le cui cause potrebbero avere radici molto diverse. Un’alimentazione disordinata e sbilanciata, stress e ansia o intolleranze sono tra le cause più comuni di questo fastidioso problema.

E allora stop a pancia gonfia e appesantita con questo semplice rimedio naturale poco conosciuto

Quando gonfiore e accumuli adiposi sono concentrati a livello addominale, si può ricorrere a soluzioni naturali in grado di favorire l’attività intestinale. Di conseguenza anche il ventre tenderà a sgonfiarsi. Particolarmente efficace risulta l’angelica (Angelica Archangelica), una pianta antispasmodica, calmante, digestiva, tonica e antinfiammatoria. Particolarmente efficace risulta l’infuso. Basterà lasciare in infusione per 10 minuti un paio di cucchiai di angelica secca in acqua bollente e poi filtrare. L’assunzione costante di questa pianta, comunque, deve essere monitorata da un medico.

Le alternative

Contro il gonfiore va bene anche il finocchio, specie se è concentrato nel basso addome ed è accompagnato da crampi alla pancia. La camomilla è utile se il gonfiore è legato all’intolleranza verso alcuni cibi e presenta anche spasmi e nausea.

Da oggi stop a pancia gonfia e appesantita con questo semplice rimedio naturale poco conosciuto.

Approfondimento

ll rimedio naturale per avere piedi morbidi e perfetti a prova di sandalo.