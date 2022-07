Nelle difficoltà le azioni Amplifon mostrano tutta la loro forza. I possibili obiettivi rialzisti

Avevamo lasciato il titolo Amplifon alle prese con uno dei ribassi più profondi della sua Storia. Adesso ce lo ritroviamo lanciato al rialzo, nonostante la difficoltà dei mercati azionari. Quindi, nelle difficoltà le azioni Amplifon mostrano tutta la loro forza e promettono quello che hanno sempre garantito in passato ai propri azionisti. Un rendimento statisticamente garantito nel lungo periodo.

Basti pensare che, un investimento a 10 anni ha una probabilità del 100% di avere un rendimento positivo. Inoltre, il rendimento medio annuo è stimato essere del 40% circa. Conseguentemente, come più volte ribadito, trattasi di uno strumento di investimento molto interessante per i cassettisti. Inoltre, ogni ribasso deve essere considerato come un’opportunità di acquisto per un investimento di lungo termine.

Allo stato attuale il titolo è indeciso tra rialzo e ribasso. Il livello chiave da monitorare con attenzione in chiusura di seduta potrebbe passare in area 31 euro. Gli obiettivi, a seconda del fatto che si parta al rialzo o al ribasso, sono indicati dalla linea continua tratteggiata e continua, rispettivamente.

La valutazione di Amplifon

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo Amplifon risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, la valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda quota, infatti, 33,33 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Anche il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 3,68 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Lo stesso vale per il rapporto EV/EBITDA che colloca Amplifon tra il 10% delle azioni più costose di Piazza Affari secondo questo parametro.

Anche in prospettiva futura, le quotazioni di Amplifon risultano essere sopravvalutate. Se, infatti, si considera il fair PE che tiene conto delle prospettive di crescita sia del titolo che del settore di riferimento, scopriamo che le azioni Amplifon sono sopravvalutate di circa il 20%.

Secondo, poi, quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Nelle difficoltà le azioni Amplifon mostrano tutta la loro forza. I possibili obiettivi rialzisti secondo l’analisi grafica

Le azioni Amplifon (MIL:AMP) hanno chiuso la seduta del 11 luglio a quota 31,32 euro, in rialzo dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

