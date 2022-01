Le festività ormai stanno finendo e solo l’Epifania ci separa dal ritorno alla “normalità”. Come ogni anno, abbiamo passato le ferie tra ricche cene, panettoni, pandori e cotechini. Ora è arrivato il momento di darci un taglio e riprendere abitudini alimentari corrette.

Non solo, ma è anche bene provare a eliminare gli eventuali chili di troppo che abbiamo messo su a Natale e Capodanno. Dobbiamo, però, farlo nel modo corretto.

Idealmente, dovremo solo ascoltare i consigli degli esperti, per poter davvero iniziare un regime alimentare dimagrante che sia sano e ci fornisca tutti i nutrienti necessari. Allo stesso tempo, non bisogna lasciarsi abbindolare da rimedi spacciati per miracolosi, perché potrebbero soltanto fare danni alla salute.

Oggi, quindi, seguiamo i consigli degli esperti per evitare uno sbaglio comune e per provare a dimagrire correttamente nelle prossime settimane. Ecco, dunque, un consiglio da seguire e un errore da evitare per tornare in forma dopo le abbuffate delle feste. Scopriamoli insieme.

Ecco che cosa dovremmo fare

A darci lumi su che cosa fare, e che cosa evitare, è l’Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo avuto modo di conoscere bene negli ultimi due anni di pandemia.

Il consiglio che viene dato dagli esperti è sempre il solito: assicurarsi di effettuare la giusta dose di esercizio fisico. Questo è, infatti, il punto fondamentale per buttare giù i chili di troppo.

Tuttavia, l’ISS mette anche in guardia da un errore che alcuni potrebbero commettere pensando di dimagrire con facilità. Può darsi, infatti, che per dimagrire qualcuno di noi decida di fare una bella sauna, magari in una spa nel ponte dell’Epifania. Si pensa spesso che fare una sauna, sudando, possa aiutarci a bruciare calorie. Tuttavia, spiega l’ISS, non è affatto così.

Gli esperti non pensano affatto che fare una sauna sia inutile per la salute. In realtà, potrebbe avere benefici consistenti, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. In particolare, essa potrebbe rilassare la muscolatura e aiutarci a depurare la pelle. La sauna, però, non avrebbe alcun effetto positivo sul dimagrimento.

Infatti, è vero che ci sembra di dimagrire, poiché sudiamo molto. In realtà, però, ciò che avviene è che semplicemente eliminiamo una quantità importante di liquidi e sali minerali. Il grasso resta dov’era. Quindi, alla sauna dobbiamo sempre associare esercizio fisico per dimagrire. Inoltre, è importante che reintegriamo i sali minerali persi bevendo abbastanza acqua.

