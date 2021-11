Mani strette sul volante, un occhio all’orologio, si parte, nella speranza che la combinazione tra traffico e semafori rossi non ci impedisca di raggiungere la meta desiderata. Ci sembrerà strano ma anche quello che può essere il modo di affrontare un comune tragitto subisce l’influenza dei segni zodiacali. Dunque, anche al volante, l’oroscopo c’entra sempre qualcosa. Che ci crediamo o meno, l’oroscopo è protagonista in ogni dimensione della nostra vita.

Tra segni zodiacali responsabili o spericolati al volante, ce n’è davvero per tutti i gusti. Le stelle orientano le nostre frenetiche giornate, e così, spesso siamo distratti, precisi, imprecisi, nervosi.

È incredibile ma sarebbero questi i 6 segni zodiacali più abili al volante dell’automobile e forse anche più spericolati

Ormai è innegabile, sappiamo tutti come l’oroscopo, sia capace di influenzare le nostre vite, dal carattere agli stati d’animo. Grazie all’oroscopo scopriamo caratteristiche che ci accompagnano nel corso delle nostre giornate: dalla gelosia al carisma, dal fascino alla sfortuna. Basti pensare a quanto spesso andiamo alla ricerca di oggetti legati ai nostri segni zodiacali, nella speranza che ci donino un briciolo di fortuna.

Quindi andiamo a scoprire come le stelle influenzano le nostre abilità al volante dell’automobile.

Tra imprevedibilità e prudenza

I nati sotto il Segno del Capricorno, si contraddistinguono per la loro imprevedibilità. Infatti si lasciano guidare troppo dall’istinto. Sempre nel pieno e preciso rispetto delle regole, sia chiaro. L’adrenalina, non è decisamente il loro forte, meglio lasciarla agli altri.

Dall’animo romantico e sognatore, i Pesci, sarebbero quelli più distratti alla guida, contraddistinti da spensieratezza e allegria. I nati sotto questo Segno riescono con facilità a perdere la via di casa. Magari dimenticando le cose basilari, come una semplice strada, chiudere l’auto o, magari, pagare l’assicurazione.

I Toro, dal canto loro, sono i più comodi dell’oroscopo. Non amano il brivido al volante, piuttosto preferiscono la guida sicura e la prudenza. Comodità e comfort sono il loro mantra, a cui proprio non possono rinunciare. Dunque passeggeri tranquilli e al sicuro. Al contrario, se è il Toro a fare da passeggero, rischia di opprimere il guidatore con la sua ansia.

Tolleranza zero

Ed ecco che i nati sotto il segno dell’Ariete, sarebbero dei veri e propri automobilisti nervosi. In mezzo al traffico rischierebbero con maggiore facilità rispetto ad altri di perdere la pazienza. In tal senso spericolati e poco tolleranti, meglio non farli arrabbiare.

Gli Acquario sono gli autisti che si comportano peggio di tutti al volante. Spesso indisciplinati e con la tendenza ad infrangere tutte le regole. Nonostante ciò, hanno una guida abbastanza sicura. Odiano muoversi durante le ore di punta e pur di non incontrare ingorghi, preferiscono cambiare strada. Del resto, ‘tutte le strade portano a Roma!’

I nati sotto il segno del Sagittario, sono decisamente i più spericolati. Spinti dalla voglia continua di nuove avventure, magari, si lanciano alla sperimentazione di nuove strade e tragitti. Tra le loro frequenti abitudini, può esserci quella di spingere troppo sull’acceleratore.

