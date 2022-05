Con l’estate alle porte, è normalissimo voler organizzare piccoli viaggi in luoghi da visitare e da ammirare. Molti di noi, quando visitano un posto nuovo, amano camminare a lungo, per scoprire ogni angolo nascosto. Ovviamente, in questi casi, dovremmo comprare delle scarpe comode che possano proteggere il piede. E molti di noi ne vorrebbero alcune che possano anche snellire le gambe, per non sfigurare mai. In questo caso, ci sono diversi modelli tra cui potremmo scegliere che, sicuramente, potrebbero interessarci. C’è chi, dato il caldo, opta spesso per i sandali e, in questo caso, ce ne sono diversi che potrebbero essere l’ideale per moltissime persone.

Le più adatte per partire e i modelli a cui possiamo pensare

Le scarpe comode hanno sicuramente delle caratteristiche imprescindibili. Infatti, la suola dovrebbe essere adatta a un numero elevato di passi, con un’antisuola ammortizzata e sicuramente ci deve essere una buona presa su ogni tipo di terreno. A questa descrizione, possiamo collegare le Adidas UltraBoost, fatte appositamente per stare in piedi diverse ore. Questo modello ha un’intersuola molto alta, con suola in gomma che aiuta le lunghe camminate. Inoltre, il design caratteristico è davvero di tendenza e il rivestimento morbido ma al tempo stesso fermo, ci permetterà di non sentire dolore.

Sono queste le scarpe che slanciano le gambe, comodissime e perfette per le gite fuori porta e per chi ama camminare

Se vogliamo più opzioni, possiamo provare anche le Columbia Woodburn II, ottime in particolar modo per le lunghe passeggiate in città. Questa calzatura, molto elegante per essere una scarpa da ginnastica, si presenta flessibile e si adatta al terreno su cui si poggia. Per non parlare poi del fatto che, grazie alla suola, sentiremo i passi ammortizzati. Inoltre, potremmo anche optare per le Vendor, un modello di scarpa perfetto per le lunghe passeggiate, soprattutto nella natura. Stiamo parlando di un tipo di scarpa sportivo, che però rispetta in assoluto le linee della moda del momento e che quindi non ci farà sfigurare. Una buona suola in gomma e il tessuto traspirante le rendono una scelta piuttosto intelligente da fare.

Dunque, ora sappiamo che, tra le varie opzioni, sono queste le scarpe che slanciano le gambe, perfette per le giornate trascorse fuori casa o in viaggio. Se, invece, dovessimo volere sentire la comodità ma senza per forza andare in viaggio, possiamo pensare a tanti altri modelli che ci faranno apparire chic senza soffrire. Ovviamente, prima di scegliere qualsiasi tipo di scarpa, confrontiamoci con il nostro ortopedico o con un medico di fiducia. Molti di noi, infatti, dovrebbero affidarsi ai consigli di un esperto prima di comprare un tipo di calzatura, soprattutto se si prevede di camminare per molte ore.

