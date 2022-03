Non c’è che dire, è sicuramente uno dei periodi più bui della storia recente per il Mondo. In tutto il pianeta si sente il peso di quello che sta succedendo in Ucraina, perché le tensioni portano conseguenze anche sulle altre nazioni.

Ce ne stiamo accorgendo anche noi già in questi giorni, a causa dell’aumento astronomico che stanno raggiungendo le bollette, soprattutto di luce e gas.

Tutto questo si ripercuote anche sul nostro umore e sulla nostra serenità. La nostra forza, invece, dovrà essere quella di non farci influenzare troppo negativamente dagli eventi. Essere di cattivo umore e depressi non servirà a nessuno, anzi.

Dovremo cercare di vivere la nostra vita al meglio delle nostre possibilità e fortunatamente le stelle ci aiuteranno in questo. In particolare, saranno 2 i segni a godere di un periodo piacevole, nonostante tutto e che farà molto bene al cuore e alle tasche.

Si intravedono parecchi soldi all’orizzonte per questo segno

La buona stella del Leone non sembra volerlo abbandonare. La primavera, in generale, donerà una serenità profonda a questo segno zodiacale, che si rinvigorirà di nuova energia, come un vero e proprio re della foresta. Oltre al Leone, inoltre, scenderà oro dai rubinetti anche per i Gemelli e la Bilancia, nel senso prettamente economico del termine.

Tasche belle piene e passione alle stelle per questi 2 segni zodiacali che sono i più fortunati di questo periodo

Questo periodo promette una condizione molto favorevole soprattutto per il Leone, che potrà dormire sonni tranquilli. Sul lavoro i successi pioveranno e anche l’ambito sociale ne beneficerà decisamente.

Nonostante questo, sarà sempre bene avere un fondo di previdenza complementare, che aiuterà a vivere bene anche durante gli anni del pensionamento. Preso dalla felicità per i successi di questo periodo, infatti, il Leone potrebbe peccare di superbia e azzardare qualche passo falso.

Pianificare e organizzare i propri soldi, invece, garantirà una tranquillità anche per il futuro.

Questo periodo sarà favorevole anche per l’amore, perché i legami si consolideranno. I partner ideali per il Leone sono Sagittario, Gemelli e Ariete.

L’amore travolgerà anche questo segno

Proprio in merito all’Ariete ci saranno parecchie novità molto interessanti. Dal punto di vista professionale le cose continuano bene soprattutto dall’inizio del mese, ma è soprattutto la passione che caratterizzerà la sua vita ora.

Chi ha un partner vivrà una passione travolgente, che sembrava dimenticata ormai da tempo. Ci saranno, però, molte soddisfazioni e gioie anche per chi è single. Tasche belle piene e passione alle stelle, quindi, saranno le parole fondamentali di questo periodo.

I partner ideali dell’Ariete sono Acquario, Capricorno e Cancro.

Eros, quindi, sarà molto generoso anche con l’Ariete, che si aggiunge a questi altri 3 segni zodiacali che vivranno un trimestre davvero molto passionale.