Gonfiore e stanchezza ai piedi sono sintomi completamente normali dopo una lunga giornata. Soprattutto per chi fa un lavoro particolarmente sedentario o rimane spesso in piedi, la sensazione di affaticamento non ci deve preoccupare poi troppo. Tutto dipende da un accumulo di liquidi nel tessuto adiposo. Questa ritenzione viene chiamata edema, quindi accumulo di liquido nei tessuti. Il gonfiore, però, può anche riguardare caviglie e gambe. Infatti, in questo articolo, abbiamo proprio parlato di come alleviare il senso di pesantezza causato da una vita spesso non troppo regolare.

Contro il gonfiore di piedi e caviglie ecco 3 metodi infallibili che potrebbero finalmente eliminare pesantezza, dolori e cattiva circolazione

Il gonfiore agli arti posteriori non è una malattia, ma un sintomo. Nella maggioranza dei casi dipende da indumenti e calzature sbagliate. Collant, calze con elastici troppo stretti alla caviglia o scarpe del numero sbagliato possono influenzare il gonfiore dei piedi. Questo perché limitano la giusta circolazione della zona in questione. Ma può dipendere anche da altri fattori come l’uso di determinati farmaci, la presenza di vene varicose o allergie alimentari, oppure presenza di alta o bassa pressione sanguigna. E, come si può intuire facilmente, può essere causato anche da un’alimentazione eccessivamente salata. Esistono, però, metodi completamente naturali per alleviare il problema. Se invece volessimo eliminarlo, si dovrebbe stare particolarmente attenti alla propria alimentazione (consumando, magari, vegetali diuretici) e fare attività fisica costante.

Pediluvio caldo freddo

Con il principale scopo di riattivare una corretta circolazione sanguina, si può optare per un pediluvio con alternanza di acqua calda e fredda. Prendiamo una bacinella e mettiamoci dentro un po’ di acqua calda, ma non troppo. Evitiamo infatti di bruciarci. Teniamo i piedi a mollo per circa 10 minuti. Possiamo anche aggiungere del bicarbonato o del sapone profumato. Subito dopo passiamo sotto l’acqua fredda per 1 minuto e ripetiamo per circa 3 volte. Questo aiuterà a ridurre nettamente il gonfiore.

Esercizi

Prendiamo una pallina per lo yoga. Non sono completamente lisce, ma con delle puntine che favoriscono la riattivazione della circolazione. Mettiamola sotto la pianta e massaggiamo per 10 minuti l’intera zona.

Piedi in aria

Quando torniamo a casa stanchi e affaticati, la sera possiamo optare per un esercizio davvero rivoluzionario. Contro il gonfiore di piedi e caviglie potremmo anche mettere i piedi in alto, magari sul muro, per circa 30 minuti. Questo aiuterà in modo notevole alleviando i piccoli dolori da ritenzione.