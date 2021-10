Le scuole sono ormai ricominciate a pieno ritmo. Chi ha figli, sa bene, che la scuola è una delle voci che più incide sul bilancio famigliare. Non a caso, abbiamo svelato che è possibile risparmiare acquistando libri di scuola in posti dove tutti andiamo abitualmente. Ed ancora, abbiamo spiegato i semplicissimi trucchetti per rendere lo zaino di scuola più leggero e anche risparmiare.

Ma oltre alle spese in termini meramente economici, è bene anche soffermarsi sulla qualità degli strumenti che gli studenti utilizzano e maneggiano quotidianamente.

Quest’oggi ci concentreremo sulle gomme da cancellare. Uno strumento indispensabile sia per i più piccoli che si divertono a scarabocchiare ma anche per i più grandicelli alle prese con il disegno tecnico. In commercio si trovano tantissime tipologie di gomme.

Di fronte a tanta varietà, come fare dunque per scegliere le gomme di qualità migliori? Altroconsumo ci viene ancora una volta in aiuto. La nota associazione a favore dei diritti dei consumatori ha infatti svolto un test comparativo tra vari prodotti in commercio e in vendita online. Scopriamo insieme i risultati.

Sono queste le gomme da cancellare più efficienti da acquistare in cartoleria verificate da un’indagine

Per quanto riguarda le tradizionali gomme bianche, la ricerca si è basata sul giudizio di oltre 250 consumatori che le hanno provate senza ovviamente conoscerne la marca.

Tra gli aspetti più graditi, citiamo la capacità della gomma di eliminare bene anche piccole porzioni interamente riempite dalla matita senza lasciare alcun alone né sbavatura.

I tester hanno inoltre apprezzato parametri quali la maneggevolezza (preferite le gomme con gli angoli smussati), la morbidezza e il grado giusto di flessibilità.

I consumatori hanno invece dato un giudizio negativo alle gomme dalla consistenza troppo dura e farinosa, nonché scivolosa.

Infine, l’associazione ha valutato l’etichetta e l’imballaggio delle gomme da cancellare con riferimento al loro impatto ambientale.

I risultati finali del test

Dall’analisi, la miglior gomma da cancellare è risultata la bianca in vinile di Pigna, che ha ottenuto un punteggio di 71/100.

Il “miglior prodotto”, per rapporto qualità-prezzo, è invece la gomma bianca a marchio Carrefour. Venduta a pezzi di 2, costa 0,99 centesimi di euro la coppia.

Dunque, sono queste le gomme da cancellare più efficienti da acquistare in cartoleria verificate da un’indagine.

Si vuole precisare che le gomme bianche che Altroconsumo ha fatto provare ai consumatori sono realizzate in materiale sintetico e, inoltre, non contengono lattice, materiale che invece è presente nelle gomme naturali.

Prive di conservanti, coloranti e profumi, non presentano quindi sostanze dannose da cui invece potrebbero scaturire rischi per la salute.

