Quando si fanno le pulizie si tende ad essere piuttosto abitudinari. Si fa la polvere, si mette in ordine, si lavano i pavimenti etc… Spesso però ci dimentichiamo di alcuni punti della casa. Non è pigrizia o mancanza di volontà. In genere sono punti piuttosto nascosti e che quindi, non essendo “sott’occhio”, non ci vengono in mente.

Ma questo è un grave errore che non dovremmo commettere. Perché le zone più nascoste sono in genere quelle dove germi e batteri vanno a riprodursi in maniera del tutto indisturbata.

Vediamo quindi come pulire in maniera rapida e veloce la zona più insidiosa e nascosta della casa a cui di solito non ci si pensa.

Battiscopa

Sarà che sono in basso e l’occhio non ci cade mai… Ma i battiscopa sono la zona della casa che più spesso viene trascurata durante le ordinarie pulizie di tutti i giorni.

Non è una cosa faticosa. Ci vuole davvero poco. Anzitutto, quando si spazza il pavimento, basta passare la scopa anche lungo i bordi del battiscopa. Nel caso si utilizzi l’aspirapolvere o la scopa elettrica, è sufficiente applicare l’adattatore a beccuccio e passarlo lungo tutto il perimetro che sta alla base del muro.

Chi non avesse problemi di mal di schiena, può effettuare la stessa operazione chinandosi e spolverando tutto il battiscopa utilizzando il classico piumino antistatico, meglio noto a tutti come swiffer.

Macchie più ostinate

Pulendo i battiscopa tutti i giorni come abbiamo appena spiegato, non ci si ritroverà mai a fare grosse lavorate. La pulizia quotidiana impedisce infatti a sporco e polvere di accumularsi.

Se però, prima di conoscere questi trucchi su come pulire in maniera rapida e veloce la zona più insidiosa e nascosta della casa a cui di solito non ci si pensa, si è stati un po’ pigri… Ecco qualche consiglio per togliere macchie e sporco ostinato dai battiscopa:

a) acqua calda (2 bicchieri), aceto (mezzo bicchiere) olio d’oliva (mezzo bicchiere): lasciare agire 5 minuti e poi risciacquare con solo acqua calda;

b) gomma da cancellare;

c) aceto puro;

d) cera d’api per i battiscopa in legno: far agire per circa 8 minuti e poi rimuovere con un panno morbido.

Per gli angoli più difficili, utilizzare un cotton fioc.

