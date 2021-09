Non facciamoci troppe illusioni: specialmente se viviamo in regioni fredde, l’autunno e l’inverno sono pericolosi per le nostre erbe aromatiche. Se da una parte è vero che i nostri balconi e terrazzi possono in qualche modo alleviare le temperature troppo basse, dall’altra non fanno miracoli. Le stagioni fanno il loro corso e non è possibile avere i gusti primaverili ed estivi a ottobre e novembre. Magari se abbiamo un orto con una serra possiamo prolungare per un po’ di tempo la vita e il raccolto. Tra l’altro, in molti se ne dimenticano ma ecco cosa fare per l’orto e giardino a settembre. Tuttavia, sono queste le erbe aromatiche autunnali resistenti al freddo che pochi conoscono.

Partiamo con la maggiorana e alcune considerazioni iniziali

Se da una parte ci sono delle erbe aromatiche che sopportano meglio il freddo, dall’altra dovremmo comunque cercare di esporle al sole. I vasi in cui le piantiamo poi non devono essere troppo piccoli: la misura minima raccomandabile va dai 15 centimetri di diametro in su. Se è la prima volta che usiamo un vaso, cerchiamo di ricordarci di mettere della ghiaia nello strato più in basso. Grazie a questa scelta l’acqua in eccesso riuscirà ad uscire più facilmente.

Capite queste regole fondamentali, parliamo della maggiorana. In particolare, la maggiorana è quell’erba aromatica che non dovremmo mai non avere a portata di mano. Inoltre, la maggiorana fa parte di questa lista a buon diritto dato che riesce a sopportare bene le avversità del tempo. Addirittura, la maggiorana può anche essere piantata in autunno. In questo caso però si dovrebbe optare per il metodo che ci vede usare la talea. Un’altra grande caratteristica della maggiorana è che sopporta bene la coltura in vaso. Quindi certo se abbiamo un orto converrebbe coltivarla in terra ma se abbiamo solo un balcone andrà benissimo il vaso.

Un’altra erba aromatica propensa a resistere il freddo è la salvia. La salvia è un’erba aromatica preziosa che ha bisogno di molto spazio. Di conseguenza, sarebbe meglio usare un vaso molto capiente affinché si possa espandere. La salvia non muore con i primi freddi ma non dobbiamo lasciarla per troppo tempo in posti del nostro balcone con poca luce e troppo esposti al vento. Il prezzemolo infine è l’erba aromatica che possiamo seminare ed apprezzare in autunno. Forse il prezzemolo fra queste tre è la pianta più delicata e quindi quando il termometro va sotto zero sarebbe buona cosa coprirlo con un telo.

