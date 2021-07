Il prezzemolo è una pianta mediterranea. Siamo abituati al suo bellissimo colore verde, al suo sapore unico e al fatto che è perfetto per ogni preparazione. Noi in Italia ce lo mettiamo anche nella salsa della pasta, specialmente con le vongole e le linguine.

E per il prezzemolo ci sono molte scuole di pensiero in cucina. C’è chi ama consumarlo crudo in insalata, c’è chi lo fa cuocere anche per ore. Infine, c’è chi lo inserisce solo a fine cottura come ultimo ingrediente.

Oggi, parliamo di un antipasto che vede il prezzemolo non come l’ingrediente in più. Il prezzemolo oggi è praticamente l’ingrediente centrale del piatto. Infatti, ecco il prezzemolo, patate e ingrediente segreto per un antipasto estivo eccezionale.

Piatto mediterraneo

L’antipasto di cui parliamo oggi arriva direttamente dall’Algeria. In particolare, proprio dalla città di Algeri, capitale di quel meraviglioso Paese che ha dato tanto al Mondo. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo provato a raccontarvi le bellezze e le caratteristiche della città bianca d’Algeria. Il thè alla menta di Algeri è meraviglioso, unico e straordinario.

Tuttavia, sbaglieremmo molto se pensassimo che di Algeri possiamo ricordarci solo il thè. Gli algerini, infatti, sono maestri nel preparare dei piatti dai sapori decisi ma delicati, che riescono a dare il meglio della tradizione mediterranea. Vediamo l’antipasto: patate, prezzemolo, olio e coriandolo.

Prezzemolo, patate e ingrediente segreto per antipasto estivo eccezionale

La preparazione di questo piatto necessita solo di acqua, di una pentola e di una boule capiente. Innanzitutto prendiamo le patate e, con la buccia, le mettiamo in acqua fredda.

Accendiamo il fuoco finché l’acqua raggiunge l’ebollizione per poi mantenere le patate in pentola per 20 minuti. Chi ama la croccantezza può già toglierle a 15 minuti.

Nella boule versiamo il prezzemolo che abbiamo tagliato e il coriandolo. Amalgamiamo bene con l’olio di oliva e tiriamo fuori le patate.

Nel frattempo, le tagliamo e, ancora calde, le inseriamo nella boule. Mescoliamo per bene e lasciamo a raffreddare. Il piatto è servito!