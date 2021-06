Negli ultimi diciotto mesi sono cambiate moltissime cose. È una frase che abbiamo sentito dire spesso, eppure non si può far altro che continuare a ripeterla, proprio perché si riflette su tantissimi aspetti della nostra vita. Dal modo di lavorare a come abbiamo iniziato a studiare e tenerci in contatto, sono tantissime le abitudini che abbiamo dovuto modificare. Così come si sono riadattate anche moltissime industrie, compresa ovviamente quella cinematografica.

Se è vero che i servizi di streaming online come Netflix esistevano ben prima della pandemia, con l’arrivo delle restrizioni questi siti sono diventati fondamentali. Ad oggi infatti non sono più un semplice catalogo da cui scegliere, ma si rivelano a tutti gli effetti case produttrici e piattaforme di lancio di nuovi film. Con la conseguenza che, rispetto a prima, molti film escono in contemporanea in tutti i paesi. Come, per esempio, la pellicola di cui parleremo tra poco. Infatti questo film commovente basato sul libro che ha emozionato l’America intera è ispirato ad un’incredibile storia vera ed è in arrivo su Netflix.

Il prossimo diciotto giugno su Netflix è in arrivo il nuovo film di Paul Weitz, Un padre, con protagonista il famosissimo attore statunitense Kevin Hart. La pellicola racconta la storia di un padre vedovo e del suo rapporto con la figlia. La storia si ispira ad una storia vera raccontata in un libro uscito dieci anni fa chiamato kisses for Maddie, di Matt Logelin. Questo libro ha avuto molto successo negli Stati Uniti, ed ha emozionato tantissime persone per l’empatia con cui l’autore ha raccontato la storia di questo padre e dell’amore smisurato per la figlia.

La presenza di Kevin Hart dona al film anche uno spaccato comico irresistibile, come già si intravede dal trailer rilasciato qualche giorno fa da Netflix. Oltre a questo però, ci si aspetta un film toccante, in grado di emozionare e di raccontare le vicende con dolcezza ed empatia. Una storia dunque da non perdere, e che sarà possibile vedere tra solo pochi giorni.