L’estate giunge al termine, si apre il mese di settembre e subito tutti i riflettori accendono Venezia e il suo Festival. E c’è chi arriva al Festival di Venezia con questi jeans perché saranno la tendenza dell’autunno.

Dolce&Gabbana illumina il cielo scuro di Venezia con l’Alta Moda

Ma se da una parte si parla del Festival e dell’arrivo dei VIP, dall’altra non si può non citare il mega evento firmato Dolce&Gabbana. Perché infatti il brand italiano ha scaldato i motori e ha fatto da apripista al Festival portando in Italia artisti da tutto il mondo. Dolce&Gabbana a Venezia ha presentato l’Alta gioielleria un giorno. Un altro, invece, ha presentato la collezione Alta Moda sotto un improvviso diluvio, che forse, però, ha reso il tutto ancora più emozionante. Per finire poi in bellezza con un mega evento riservato e controllato. Inutile dire che allo show c’erano veramente tutti. Ma chiuso un evento se ne apre un altro, e così è il momento del Festival di Venezia. E sembra proprio che le star che stanno arrivando amino questi jeans.

C’è chi arriva al Festival di Venezia con questi jeans perché saranno la tendenza dell’autunno

Passiamo quindi dall’opulenza di Dolce&Gabbana al look comodo per arrivare a Venezia di Carla Bruni, moglie di Nicolas Sarkozy. Perché infatti la Bruni ha scelto un semplicissimo pantalone a sigaretta per mettere piede sulla terraferma. La moglie dell’ex première ha scelto un look molto minimal: infatti ha abbinato i jeans a sigaretta a delle comode Stan Smith, una canottiera nera e un tote bag in paglia. Un look quindi minimal, comodo e di mezza stagione.

Non solo al Festival, ma anche in passerella

Ma il fatto che li abbia indossati Carla Bruni è solo la conferma di quello che abbiamo visto in passerella. Perché infatti se andiamo a sfogliare le collezioni autunno-inverno 2021/22 di alcuni brand troviamo il pantalone a sigaretta. Un esempio può essere quello di Dior, quello di Maison Margiela o di Marques Almeida per citarne alcuni. E la cosa bella di questi jeans è che si possono abbinare con qualsiasi cosa. Perché si possono mettere con un paio di tacchi se vogliamo un look più sofisticato. Oppure semplicemente con delle sneakers, come ha fatto Carla Bruni, per un look minimal.

Insomma i jeans a sigaretta stanno bene in ogni occasione e non devono per forza essere denim, ma possono essere anche neri o di altri colori.

