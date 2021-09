Tra gli oggetti del desiderio di moltissime donne troviamo le borse. Si tratta di accessori capaci di rendere unico anche l’outfit più semplice.

In un precedente articolo si era trattato di borse iconiche come la Chanel 2.55 su cui investire una fortuna in sicurezza.

Infatti, ci sono accessori che attraversano indenni i decenni, resistendo a qualsiasi moda. Le borse più iconiche si trasformano in veri e propri pezzi intramontabili, degli investimenti sicuri da lasciare in eredità alle generazioni future.

Ma tra le borse che hanno fatto la storia non ci sono solamente le classiche Birkin, 2.55 o la Lady Dior. Alcuni modelli, forse meno conosciuti da chi è meno interessato all’argomento, sono diventati con gli anni dei veri e propri must have.

Sono queste le borse di tendenza dell’autunno per essere sempre giovani e alla moda

La prima borsa iconica di cui si tratterà è la Miss Sicily di Dolce e Gabbana. La nascita del modello risale al 2008 e da subito si è capito che avrebbe fatto la storia.

L’unica caratteristica immutata nel tempo è la classica forma simile ad una doctor bag.

Nel corso degli anni questa borsa è stata rivisitata molte volte sia per quanto riguarda il pellame che nelle fantasie.

I motivi più iconici rappresentati sulla Miss Sicily ricordano la Sicilia e le sue bellezze. Maioliche, limoni e leopardato sono dei must di Dolce e Gabbana.

Re-Edition 2000 e Re-Edition 2005

Gli amanti della moda avranno già capito che si sta scrivendo di una borsa iconica di Prada.

La rivisitazione di borse risalenti al primo decennio degli anni Duemila le ha rese in breve tempo dei veri e propri must have.

Si tratta di borse di piccole dimensioni e dalla forma di baguette molto simili tra loro con alcune differenze.

La Prada Re-Edition 2000 è caratterizzata da un manico in tessuto e dall’assenza di tracolla. La Re-Edition 2005, invece, in nylon o pelle saffiano, ha manico a catena e spessa tracolla su cui è attaccato un piccolo borsellino.

La Pliage

Tra le borse le borse di tendenza dell’autunno per essere sempre giovani e alla moda troviamo La Pliage di Longchamp.

Con questa borsa si vola in Francia, una Longchamp iconica che da oltre vent’anni continua a dominare il mercato.

Una capiente borsa in nylon da portare a spalla con chiusura in pelle. Disponibile in diverse versioni è perfetta per essere utilizzata come borsa da viaggio.

Per quanto riguarda i colori ce n’è per tutti i gusti, dai colori chiari a quelli scuri.