Le patate sono l’ortaggio più noto e coltivato; un tubero che in cucina si presta a infinite preparazioni. Ma ci vogliono le patate colorate nere rosse e blu per una tavola d’autunno sfiziosa ricca di idee speciale. Ecco quali varietà scegliere con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Le patate rosse al profumo di castagna

Molte patate colorate appartengono ad alcune particolari varietà e bisogna sceglierle con curiosità ma anche con competenza. Le patate rosse Zoe della varietà che arriva dalla Francia, hanno la polpa e la buccia rosso uniforme. Sono perfette per preparare patatine fritte o un purè insolito, al sapore intenso di castagna. Possiamo accompagnarle a uno sfizioso tortino di zucchini con fonduta di robiola, ecco la ricetta.

La varietà Magenta Love è precoce e le patate hanno la forma ovale. La buccia e la polpa sono rosse. Si usano prevalentemente in insalata, insieme alle barbabietole, a piccole carote novelle e alla cipolla rossa. Si condiscono semplicemente con olio e aceto.

Prepariamoci a Halloween con quelle viola

Le patate viola sono le francesi Bergerac, con maturazione medio-tardiva, che producono tuberi poco uniformi con colore viola dentro e fuori. Sono adatte a fritture e insalate. Anche le patate Blue Star di forma ovale hanno la buccia viola, ma l’interno risulta variamente screziato. Si possono gustare sia lessate che fritte.

Se vogliamo delle patate dal colore viola intenso, ecco le Violet Queen. Hanno una maturazione medio-precoce, con tubero e buccia di colore intenso. Anche queste si prestano a qualsiasi uso in cucina e non dimentichiamo di servirle fritte per Halloween. Se vogliamo altre ‘dritte’ per la notte più horror dell’anno, ecco l’idea furba per la tavola di Halloween da preparare a fine estate.

Se invece vogliamo una patata viola al sapore di nocciola per fare un insolito purè, ecco la Vitelotte, la più nota fra le varietà colorate con tuberi allungati, e buccia e polpa viola.

Patate colorate nere rosse e blu per una tavola d’autunno sfiziosa

Le patate blu sono quelle che hanno la buccia scura e la polpa bianca. Possiamo lavarle molto bene sotto l’acqua corrente e aggiungendo un pizzico di bicarbonato prima di lessarle o cuocerle al forno a rotelle, giocando su questo effetto bicolore. Per queste preparazioni scegliamo la patata Turca del Gran Sasso di forma irregolare, allungata e bitorzoluta, con buccia viola e polpa bianca. Si tratta di una patata poco acquosa, dunque perfetta per accompagnare gli arrosti.

Altrimenti optiamo per la Roseler svizzera, con polpa gialla e buccia fra il rosso e il viola, pezzatura media e sentore di nocciola. Questa varietà è perfetta anche per fare gli gnocchi. Se invece vogliamo le romantiche patate rosa che arrivano dalla Scozia, dobbiamo ordinare su Internet le Fleur de Pecher.