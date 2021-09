Se ci siamo stancati dei soliti ‘acchiappa polvere’ e gingilli anonimi per arredare casa, perché non scegliere invece qualcosa di originalissimo, eco-friendly, bello da vedere e che saprà stupire i nostri ospiti? Molti utilizzano le piante per arredare la casa, creare un’atmosfera accogliente e purificare l’aria. Se però vogliamo qualcosa di più originale dei soliti ficus, orchidee o piante striscianti, non occorre guardare lontano.

Possiamo decorare la nostra casa creando delle decorazioni a forma di medusa utilizzando una pianta particolarissima. È molto semplice: serve soltanto un oggetto e qualche secondo di tempo, vediamo come fare. Arrediamo casa con le piante a forma di medusa che sopravvivono a testa in giù.

La pianta che può sopravvivere a testa in giù e non ha bisogno del terriccio

Ma che cosa si intende per decorazione a forma di medusa? È semplicissimo: possiamo creare delle ‘meduse’ da appendere in casa con una pianta particolarissima. Si tratta della Tillandsia, una pianta diventata famosa perché non ha bisogno di terriccio, richiede pochissima acqua e può sopravvivere a testa in giù. È questa ultima caratteristica che possiamo sfruttare per creare delle decorazioni a forma di medusa. Ma come farlo? Semplicissimo, basta un solo oggetto. Si tratta dei ricci di mare decorativi che possiamo trovare in vendita in qualunque negozio di souvenir vicino al mare, oppure acquistare online. Vediamo come procedere.

Arrediamo casa con le piante a forma di medusa che sopravvivono a testa in giù

Come creare le nostre meduse? Acquistiamo delle piantine di Tillandsia e dei ricci di mare vuoti. Ora infiliamo in ciascun riccio di mare una delle nostre piantine. Mettiamo la composizione a testa in giù. Il riccio di mare diventerà la cupola della medusa, e la piantina di Tillandsia formerà i tentacoli. Niente di più facile! Possiamo creare delle meduse di diversi colori e dimensioni. Appendiamole in casa per creare un’atmosfera originale e fatata che tutti i nostri ospiti ci invidieranno.

Le nostre meduse però, sono esseri viventi, e richiedono alcune semplici cure. Vediamo come assicurarci che sopravvivano a lungo.

Quali cure richiedono le nostre meduse.

La Tillandsia è una pianta molto robusta. Non richiede terriccio né concimazione. Posizioniamole in un ambiente soleggiato, ma non eccessivamente caldo.

Bagnarle è molto semplice. Possiamo immergerle in un bicchiere di acqua per qualche minuto ogni settimana durante l’estate, e ogni 10 giorni d’inverno. Avremo delle splendide decorazioni che tutti gli ospiti ci invidieranno.

