La magia dell’inverno, il candido colore della natura dipinta di bianco e il fascino della montagna innevata. Anche durante l’inverno, alcuni di noi riescono a rompere con la routine quotidiana e a godere delle meraviglie che la stagione ci offre. Tra calorose baite d’alta montagna, relax e divertimento, il periodo natalizio o gennaio sono l’ideale per muoversi in famiglia alla ricerca di nuove esperienze. Alcuni di noi sono guidati dalla passione per lo sci o semplicemente alla ricerca di relax e benessere. La montagna, come il mare, riesce a soddisfare i desideri di ciascuno di noi.

Non solo sci

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già parlato di 3 incredibili località low cost in Italia per gli amanti dello sci più 1 davvero particolare. Ma la montagna non è solo sci. Infatti, le alte vette del Belpaese offrono attività eccezionali, che riescono a metter d’accordo tutti i componenti della famiglia. Perché la montagna colorata di bianco è anche magia e relax. In Italia abbiamo l’imbarazzo della scelta tra gli infiniti luoghi da visitare. Magari se siamo alla ricerca della pace e della quiete in famiglia, possiamo decidere di muoverci verso l’Alta Valle Seriana, a Valbondione.

Un piccolo comune situato in provincia di Bergamo, a 900 metri circa d’altitudine, che conta poco meno di 1.000 abitanti. Una zona dove la natura crea e ricrea, giorno dopo giorno, meravigliosi panorami ed emozioni suggestive. Un luogo incantato adatto sia per chi ama le piste da sci, sia per chi semplicemente vuole immergersi tra boschi, relax e natura.

Ecco dove vivere la magia della montagna con queste attività ideali anche per chi non sa sciare

Ed ecco che in un luogo così magico e fiabesco, oltre allo sci, possiamo dedicarci ad altre attività. La ciaspolata ne è un esempio. Tra panorami immensi e colorati percorsi di montagna, la ciaspolata ci permette di vivere appieno l’essenza di questo posto, e di godere delle piccole gioie che la montagna innevata ci offre. Un’altra interessante esperienza da vivere in famiglia è il giro in mongolfiera, godendo dell’affascinante ed entusiasmante panorama offerto da questa splendida valle. Ovviamente, Valbiondone propone variegate attività, dedicate soprattutto ai più piccoli: dallo spettacolo degli scultori di neve ai Babbi Natale del Soccorso Alpino. Se invece abbiamo impostato la nostra vacanza in modalità relax assoluto, possiamo dirigerci verso una piacevole SPA alla ricerca del benessere più totale. Ecco dove vivere la magia della montagna con queste attività ideali anche per chi non sa sciare, per attendere l’anno nuovo tra relax e divertimento.

