Che sia in Italia o in Europa, gli amanti dell’avventura sono alla continua ricerca di un posto nuovo dove trascorrere le vacanze estive o invernali. I primi mesi invernali sono il periodo ideale per muoversi alla ricerca di entusiasmanti esperienze in giro per il Mondo. Tra città culturali e vette innevate, relax e benessere, siamo alla costante ricerca di nuove sfumature e luoghi incantati e suggestivi. Magari preferiamo lasciarci coccolare dalle suggestive mete nel Belpaese, immergendoci nella natura di una montagna innevata. O ancora, dedicarci completamente a noi stessi, tra il benessere e il relax di una florida località termale. Ma anche le città d’arte e i piccoli borghi sono certamente un’interessante scoperta. Suggestive poi possono essere le mete in Europa: Svizzera, Austria, Francia, Norvegia, Islanda e tante altre.

Tra luoghi turistici remoti e pittoreschi, è questa la meta ideale per le vacanze da non farsi scappare per gli amanti dell’avventura

Dunque siamo alla ricerca continua di nuove ed entusiasmanti suggestioni. Magari di realtà differenti e distanti rispetto a quella che viviamo durante la nostra quotidianità. Dunque, potremmo preferire luoghi turistici remoti e lontani, non toccati dal cosiddetto turismo di massa. Uno scenario simile lo possiamo ritrovare in un’incantevole regione dell’Islanda: i Fiordi Occidentali.

Una delle regioni più suggestive e inesplorate del Paese. Qui sarà interessante percorrere la magnifica storia islandese, tra strade costiere, villaggi pittoreschi e paesaggi e panorami mozzafiato. Il periodo invernale è l’ideale, soprattutto per godere della pace e della tranquillità di questi luoghi. Le giornate saranno fredde e buie e alcune attrazioni potrebbero essere chiuse. Ma questi sono i mesi perfetti per ammirare in completa solitudine un magnifico spettacolo della natura: l’aurora boreale.

Tra natura e cultura

E così tra meravigliosi panorami e fauna selvatica, questi luoghi ci regalano un senso di continua scoperta. Dalla maestosa cascata Dynjandi alla pittoresca Ísafjörður, capitale dei Fiordi Occidentali. Questa piccola città, che conta circa 2.500 abitanti, è capace di offrirci affascinanti spunti e piacevoli scoperte. A cominciare dal pittoresco centro storico, caratterizzato da edifici in legno e latta che conservano l’aspetto originale del passato. Ovviamente, è interessante anche la sua posizione centrale. Infatti, se usiamo la città come base d’appoggio, possiamo muoverci con facilità tra le zone circostanti. Inoltre, qui possiamo apprezzare il magnifico spettacolo delle montagne innevate che la circondano.

Dunque, tra luoghi turistici remoti e pittoreschi, è questa la meta ideale per le vacanze da non farsi scappare per gli amanti dell’avventura. Ovviamente, a seconda dei nostri gusti, ogni meta vale la pena di essere visitata. Certamente, l’Islanda, più di qualunque altra Nazione europea ,richiama a sé il fascino della lontananza e lo spettacolo immenso della natura selvaggia.

Approfondimento

3 incredibili località low cost in Italia per gli amanti dello sci più 1 davvero particolare