Dicembre è appena iniziato ma già da qualche settimana le nostre città ci regalano luci e vetrine bellissime. L’atmosfera natalizia si respira già da un po’ e molti di noi iniziano a pensare al menù delle feste.

Il Natale è un momento di gioia e di convivialità che ci permette di riunirci con la famiglia davanti a una bella tavola imbandita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Se cerchiamo delle idee, dobbiamo sapere che non orata o spigola ma i calamari cucinati così sono il piatto che spopolerà sulle tavole a Natale.

Oggi invece vogliamo parlare di un piatto che vede come protagonista un ortaggio di stagione davvero amatissimo. Se vogliamo fare un figurone ma quali broccoli, sono i carciofi cucinati così il piatto degno dei migliori chef che spopolerà a Natale.

Con questo ortaggio possiamo preparare piatti davvero straordinari. Ad esempio, consigliamo di usare i carciofi per un secondo piatto invitante e squisito da realizzare con pochi ingredienti.

Queste sono soltanto alcune idee, ma se vogliamo saperne di più e stupire gli ospiti senza fatica continuiamo a leggere questa ricetta.

Ingredienti

200 g di riso;

2 carciofi;

80 g di fontina;

20 g di noci;

60 g di burro;

mezza cipolla;

100 ml di vino bianco;

500 ml di brodo vegetale;

1 limone;

20 g di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ma quali broccoli, sono i carciofi cucinati così il piatto degno dei migliori chef che spopolerà a Natale

Per iniziare, puliamo i carciofi. Quindi indossiamo un paio di guanti ed eliminiamo l’apice spinoso e le foglie più esterne. Dopo aver rimosso la parte finale del gambo, tagliamoli a metà rimuovendo la barbetta centrale e ricaviamo degli spicchi. Spremiamo il succo di limone in una ciotola d’acqua ed immergiamo i nostri carciofi per non farli annerire.

Intanto, mettiamo in un tegame capiente metà del burro a disposizione e facciamolo sciogliere. Tritiamo finemente mezza cipolla e facciamola rosolare. Risciacquiamo i carciofi ed aggiungiamoli al soffritto. Lasciamoli cuocere per 5 minuti e sfumiamoli con il vino. Quando il vino sarà evaporato potremo spegnere la fiamma.

Preleviamo metà dei carciofi cotti e frulliamoli. In un altro tegame, aggiungiamo l’olio e facciamo tostare il riso per qualche minuto. A questo punto possiamo aggiungere poco alla volta il brodo vegetale man mano che il riso lo assorbe.

Qualche minuto prima di terminare la cottura, uniamo sia la crema di carciofi sia gli spicchi. Tagliamo la fontina a cubetti piccoli, uniamoli al risotto ed aggiungiamo del sale se serve. Togliamo il risotto dalla fiamma e mantechiamolo con il restante burro. Serviamo il piatto guarnendolo con le noci e spolverizzando con un po’ di pepe.

Consigli

Se vogliamo usare un formaggio diverso dalla fontina, scegliamo il taleggio. Il risultato sarà comunque eccezionale.

Preparare un risotto a regola d’arte è possibile. Per questo motivo, abbiamo svelato che pochi li conoscono ma per un risotto perfetto sono questi i 5 segreti degli chef da copiare subito.