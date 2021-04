Elegante, molto facile da coltivare e che possiede un potere molto particolare. Questa pianta sta facendo impazzire il mondo. Ideale per regalarla a chi si vuole bene come auspicio di fortuna ma ottima anche per tenerla nel proprio appartamento.

Più volte il Team di ProiezionidiBorsa dal pollice verde ha mostrato piante e fiori dalle caratteristiche uniche e per le quali tutti li vogliono.

Quest’oggi, invece, l’attenzione è rivolta ad una pianta tropicale originaria delle foreste pluviali dell’America Centrale e del Brasile.

L’arbusto è molto resistente ed è facile da coltivare in casa. Dona agli ambienti un tocco elegante avvolto dalla magia delle credenze orientali.

Richiama i soldi nella casa di chi la possiede, ecco la pianta dalla straordinaria bellezza che sta facendo impazzire tutti

Stiamo parlando della Pachira che appartiene alla famiglia delle Bombacaceae, la stessa a cui appartengono i grandi Baobab.

Della Pachira esistono diverse specie, alcune anche abbastanza alte. Quella più comune in Italia, la Pachira Acquatica non supera i tre metri d’altezza.

Non solo l’aspetto ma anche i fiori e i frutti della Pachina sono eccezionalmente belli e particolari. Ad onor di cronaca, è giusto sottolineare che se tenuta in appartamento, l’apparizione di fiori e frutti sarà più difficile rispetto alla coltivazione in giardino.

Tuttavia, non è impossibile vedere la nascita di piccoli fiori bianchi o rossi e i suoi frutti chiamati “castagne selvatiche”, simili alle castagne appunto per il loro sapore.

Simbolo di fortuna e soldi

La Pachira è nota come albero porta soldi. Credenze popolari, infatti, sostengono che le sue foglie attraggono il denaro che si ferma nel tronco intrecciato dell’arbusto. All’occasione, la pianta regalerà soldi e fortuna agli abitanti della casa che la ospita.

In ogni caso, la Pachira acquatica è ideale anche per i più scettici vista la sua straordinaria bellezza ed eleganza.

Come coltivarla?

Posizionarla in zone luminose e ambienti più o meno umidi. Evitare l’esposizione diretta dei raggi del sole.

La Pachira Acquatica va innaffiata ogni 3 giorni, preferibilmente con acqua piovana o distillata.

Nei periodi invernali potrà essere innaffiata meno ma è sempre utile nebulizzare con acqua le foglie per evitare che il riscaldamento possa danneggiarle.

