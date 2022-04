Sono portafortuna anche di fatto questi due Gratta e Vinci da 2 e 5 euro recenti che possono regalarci fino a 500.000 euro con interessanti probabilità di vincita 

A volte, ci sappiamo anche accontentare. Non serve sempre vincere grandi cifre per farci godere un po’ di più la vita. Basterebbe anche qualche migliaio di euro per regalare, magari, a noi e alla nostra famiglia una vacanza da sogno.

Insomma, chi si accontenta gode e non rimane deluso. È questo uno dei motivi per i quali gli italiani amano giocare con il Gratta e Vinci. Il fatto che questa lotteria istantanea ci dica subito se abbiamo vinto oppure no ci spinge a giocare. Facendo, però, grande attenzione a non cadere troppo in tentazione, rischiando la ludopatia, malattia terribile.

Le opportunità che promettono ottimi premi

Il problema, se tale può essere considerato, è che ce ne sono in giro tanti. Quali scegliere? Come sappiamo, il nostro sito di ProiezionidiBorsa è attento a fornire le percentuali principali di vittoria per ogni tipo di Gratta e Vinci. Abbiamo visto, nelle settimane passate, come, a volte, ne basti solo uno da 5 euro per poterne vincere ben mezzo milione.

Imparando, magari, a giocarli anche con il cellulare, senza bisogno di andare a comprarli fisicamente dal tabaccaio o in edicola. Sognando il colpo grosso, con quelli da 20 euro con percentuali di vittoria più probabili. E sono portafortuna anche di fatto questi due Gratta e Vinci recenti.

In tanti, infatti, preferiscono puntare sulle lotterie appena uscite. Questo perché i premi da vincere, rimasti a disposizione, sono più probabili. Se una lotteria è in giro da tanto tempo, saranno decisamente minori i Gratta e Vinci vincenti ancora disponibili.

Sono portafortuna anche di fatto questi due Gratta e Vinci da 2 e 5 euro recenti che possono regalarci fino a 500.000 euro e con interessanti probabilità di vincita

Da qualche mese sono in circolazione Portafortuna Plus, che costa 5 euro e Portafortuna Mini da 2 euro. Secondo l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno interessanti probabilità di vincita. Nello specifico, Portafortuna Plus, di 5 euro, ha due giochi in uno. Nel primo, dovremo sperare che i 5 numeri vincenti, celati da un quadrifoglio appaiano sotto una delle 13 monete d’oro riprodotte. Nel secondo, ci sono 4 coccinelle e dobbiamo sperare di trovare due simboli uguali. Ebbene, il mezzo milione di premio massimo è garantito da un 1 biglietto ogni 13.440.000 giocate. Decisamente interessante è come 1 biglietto ogni 6,72 sia vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero da 10 euro in su.

Per chi volesse investire solo 2 euro, invece, ecco Portafortuna Mini. Ci sono quattro simboli vincenti nascosti sotto dei diamanti. Se li troviamo celati in una o più delle dieci monete da grattare, avremo vinto. Il premio massimo è di 100mila euro, garantito da 1 biglietto vincente ogni 7.920.000. È di 1 biglietto ogni 9,24 la probabilità di vincere dai 5 euro in su.

