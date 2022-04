L’ondata dei concorsi pubblici non si arresta ed ecco che la primavera porta con sé incredibili novità che piaceranno proprio a tanti. Diplomati e laureati alla ricerca di un impiego potranno finalmente aspirare ad una posizione di rilievo che garantirà loro stabilità e sicurezza.

Se normalmente parliamo dei singoli concorsi, evidenziandone gli elementi essenziali, stavolta invece ci occuperemo di qualcosa di leggermente diverso. Non una specifica selezione per pochi posti, ma una notizia fresca fresca di pubblicazione e che vogliamo condividere con i Lettori di ProiezionidiBorsa.

Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 21 aprile, troviamo tra le notizie Reclutamento e assunzione di personale nelle PP.AA. – autorizzazione. Infatti, con Decreto del Presidente del Consiglio, si è autorizzata l’assunzione di tantissime unità di personale in vari Ministeri e per diverse posizioni professionali.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile e che si affianca ai numerosi concorsi pubblici di cui abbiamo parlato sino ad ora.

Vediamo le previsioni per questi reclutamenti futuri e quali sono i Ministeri e gli Enti pubblici interessati da quella che definiremmo un’ondata di personale.

Lavoro assicurato per tutta la vita con queste nuove 11.000 assunzioni in arrivo per diplomati e laureati

L’inserimento riguarda diversi uffici pubblici, ma alcuni prevedono molti nuovi ingressi in più rispetto ad altri.

Tra questi, troviamo innanzitutto l’INPS che prevede l’inserimento di oltre 3.700 unità tra laureati e non.

Passiamo ai Ministeri ed ecco che tra i più bisognosi di nuovi dipendenti affiorano il Ministero della Difesa, dell’Interno e dell’Economia. I posti totali per questi 3 si aggirano intorno ai 6.000, con numeri più elevati per l’Interno e la Difesa.

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Avvocatura dello Stato non sono da meno, alla ricerca rispettivamente di oltre 400 e 100 professionisti.

Non solo Ministeri ed Istituti ben noti a tutti, ma anche Agenzie pubbliche e Parchi spesso erroneamente sottovaluti cercano personale.

Difatti, poco meno di 250 posti sono destinati ad AGENAS, AGEA, AIFA, ANSV, ITA, ARAN E AID, Agenzie italiane spesso poco conosciute.

Abbiamo accennato anche ai Parchi, dal momento il Parco nazionale delle 5 terre ed il Parco nazionale del Gran Paradiso indiranno concorsi a tempo indeterminato.

Attenzione però ad un dettaglio fondamentale e da non dimenticare per chi si cimenterà in queste selezioni future.

Nuove opportunità e stop alla prova unica

Come abbiamo accennato recentemente, non ci saranno più crocette e prove uniche, ma si tornerà alle classiche prove preselettiva, scritta e orale.

Le prove scritte potranno espletarsi a distanza, ma la stessa cosa non varrà probabilmente per i quiz di preselezione.

Attendiamo con ansia ulteriori aggiornamenti sia sulle modalità specifiche di svolgimento degli esami che sull’indizione dei vari bandi. Intanto allietiamoci con questa bella notizia per chi sogna un lavoro assicurato per tutta la vita e che sia in linea con le proprie aspirazioni.

