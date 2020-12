Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da secoli si assiste a una battaglia tra sessi che a volte sembra non avere fine. E se gli uomini sostengono di essere fisicamente più forti delle donne, queste ultime, negli ultimi anni, credono fermamente di essere più intelligenti degli uomini. Ma come stanno davvero le cose? Sono più intelligenti le donne o gli uomini? La scienza ha finalmente trovato una risposta.

Lo studio che analizzato la questione e i risultati ottenuti

Ad analizzare la questione, ci ha pensato un noto psicologo neozelandese. Stiamo parlando di James Flynn, famoso in tutto il mondo per essere dedito allo studio del Quoziente Intellettivo e dei suoi cambiamenti nel corso degli anni. Lo studioso, stavolta, si è concentrato su un quesito: “Sono più intelligenti le donne o gli uomini?”. La scienza ha finalmente trovato una risposta in questa ricerca. Flynn ha fatto presente come, sin dai primi test di Quoziente Intellettivo, le donne registrassero dei risultati inferiori rispetto a quelli ottenuti dagli uomini. E questo convinse gli scienziati che ci fossero delle differenze genetiche importanti nell’intelligenza. In realtà la situazione è ben diversa, e lo spiega lo studioso neozelandese, che sottolinea anche come, negli ultimi anni, le donne abbiano sorpassato gli uomini nei punteggi ottenuti.

Perché secondo Flynn le donne sarebbero più intelligenti degli uomini?

James Flynn ha dimostrato, prendendo come esempio i risultati ai test QI degli ultimi anni, che le donne ora sono più intelligenti degli uomini. E il motivo di questo cambiamento sembra essere evidente per lo studioso. Se prima, infatti, il cosiddetto gentil sesso era recluso nelle mura di casa, senza possibilità di sviluppare le proprie capacità, la modernità ha decisamente cambiato questo stile di vita. E le donne si sono trovate a dover diventare multitasking. Dal lavoro, alla casa, alla famiglia, si sono dovute adattare a diversi ambienti, essendo meno svantaggiate rispetto al passato. E questo ha permesso loro di sviluppare tutte le loro potenzialità.

Approfondimento

Un tratto davvero comune che presentano solo le persone più intelligenti senza saperlo