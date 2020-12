Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Spesso ci si chiede quanto l’intelligenza possa cambiare la vita di una persona. Sono tanti coloro che si ritrovano ossessionati dal desiderio di conoscere il proprio quoziente intellettivo. E ancora di più sono quelli che vogliono svilupparlo, per riuscire a sfruttare la propria intelligenza al massimo. In realtà, per sapere se si ha un quoziente intellettivo piuttosto alto, basterebbe vedere quante volte ci si ammala. Questo secondo la ricerca dello studioso Ian Deary. Quest’ultimo, infatti, sostiene che chi presenta più raramente patologie comuni, ha un’intelligenza superiore alla media.

Perciò, ecco un tratto davvero comune che presentano solo le persone più intelligenti senza saperlo.

La ricerca di Ian Deary

Lo studio di Ian Deary, presentato al Festival della Scienza Medica di Bologna, ha dato dei risultati sconvolgenti. Secondo il ricercatore, infatti, le persone che presentano un quoziente intellettivo più alto, tenderebbero ad ammalarsi di meno. Sembra un dato incredibile, ma confermato da diversi test che il team di studiosi ha portato avanti per sostenere questa tesi. E, a discapito delle aspettative, sembra, dai risultati ottenuti, che chi è più intelligenti abbia davvero meno problemi con malattie e simili.

I risultati

Ian Deary, con il suo gruppo di ricerca, ha sottoposto ai test addirittura 80.000 bambini. Sono stati scelti dei volontari che avessero 11 anni, e a tutti sono state poste le stesse domande, per testare il loro quoziente intellettivo. Addirittura, l’esperimento è iniziato nel 1947, per concludersi ben 68 anni dopo. In questo modo, i ricercatori hanno effettivamente potuto constatare nel tempo se i bambini che presentavano un quoziente intellettivo più alto vivessero di più e si ammalassero di meno. E i risultati hanno dato ragione alla tesi di Deary.

Dunque, ecco un tratto davvero comune che presentano solo le persone più intelligenti senza saperlo!

Approfondimento

Ecco una cosa che tutti criticano, ma che in realtà è tipica delle persone più intelligenti