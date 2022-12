3 città caldissime della Spagna da visitare in inverno per dimenticare subito il freddo

Un viaggio alla ricerca del caldo è la soluzione migliore per scordare il gelo delle nostre parti. Per fortuna, senza fare troppi chilometri ci sono 3 mete dove conviene andare in Spagna. Sono una più bella dell’altra e regaleranno qualche giorno di assoluto relax in compagnia di un clima tiepido.

La ricerca del caldo è una missione che molti si prefiggono con l’arrivo della stagione invernale. Lo si cerca dentro casa, al tepore di un camino o coi termosifoni. Ma lo si può trovare anche al di fuori, in qualche meta internazionale nemmeno così lontana dall’Italia. Un esempio lampante è la Spagna, il Paese dal fascino mediterraneo che alimenta la voglia quotidiana di evadere.

Qui ci sono spiagge meravigliose e città di una bellezza architettonica unica. E soprattutto, destinazioni che sanno regalare un clima gradevole e mite per tutto l’anno. Se abbiamo scelto lo Stato iberico come soggiorno, ma non sappiamo dove mettere piede, dovremmo visitare in particolare 3 città caldissime della Spagna. Sono località che sanno il fatto loro in tema di sole e accoglienza e rappresentano una buona alternativa alle solite, seppur fantastiche, isole Canarie.

Cosa serve per andare qui

Se abbiamo in programma di visitare la Spagna, dovremmo almeno conoscere i requisiti per potervi entrare. Innanzitutto, sarà necessario esibire il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio. Ovviamente, entrambi i documenti dovranno essere ancora validi. Il visto d’ingresso non sarà invece necessario, in quanto lo Stato è membro dell’Unione Europea. Per quanto riguarda le formalità doganali, si consiglia di consultare il sito delle Agenzie Doganali alla voce “Carta doganale del viaggiatore”.

3 città caldissime della Spagna per sentire già la primavera

La prima tappa da prendere in considerazione per stare al caldo è Almeria. Questa città nel Sud della Spagna è una chicca anche in inverno. I dati parlano da sé: in tutto l’anno ci sarebbero circa 3.000 ore di sole. La città andalusa sa offrire panorami magnifici e scorci da cartolina. In questo periodo è piuttosto tranquilla e ideale per concedersi del meritato relax. Inoltre, si considera come la patria delle celebri tapas.

All’interno dello stesso territorio troviamo Malaga, una suggestiva località della Costa del Sol. È indubbiamente uno dei centri più caldi in assoluto della Spagna. Basti pensare che il termometro a gennaio toccherebbe con facilità i 17 gradi. Qui ci attendono tante opportunità a sfondo culturale: dai musei alle gallerie d’arte, fino ai diversi monumenti storici. Appena fuori dai confini si trova il giardino botanico, che ospita una grande varietà di specie viventi.

Ideale per concedersi giorni sereni, infine, è la città di Murcia. Spesso sottovalutata, è una meta davvero curiosa che, non a caso, ha l’appellativo di “Orto d’Europa”. Merito delle fertili vallate e dei frutteti sparsi nella zona, che la rendono verdissima. I vari monumenti architettonici, come la Cattedrale e il Palazzo Episcopale e la rinomata Università, ne fanno ulteriormente aumentare il valore culturale.