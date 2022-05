Programmare vacanze economiche senza rinunciare a una meta fantastica ci sembra quasi impossibile. Le destinazioni più gettonate sono in genere molto costose e potrebbero spingerci a rinunciare. Tuttavia ci sono ancora dei posti in cui si possono fare le vacanze senza dissanguarsi. Il Post Office UK ci viene in aiuto con un nuovo studio per individuare quali sono le mete turistiche più economiche per trascorrere le vacanze estive 2022.

Una meta economica

La ricerca britannica ha preso in considerazione un paniere di otto prodotti. Si spazia dal prezzo di una cena per due con tre portate e una bottiglia di vino, per finire con il costo di una tazza di caffè. Nel paniere troviamo altri sei prodotti considerati importanti per un turista: una birra, un bicchiere di vino, una bottiglia di acqua naturale, una lattina di Coca Cola, una crema solare e un repellente per insetti. Tra le prime 15 destinazioni economiche troviamo Praga, la capitale della Repubblica Ceca, una città affascinante che si trova nel cuore d’Europa.

È conosciuta come la Città delle Cento Torri per la sua tipica struttura medioevale che conserva intatta. Praga ha avuto la fortuna di uscire indenne dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e di mantenere l’antica fisionomia. Se si vuole fare un salto nel tempo ci si può addentrare nel dedalo di viuzze acciottolate del centro storico tra vecchi cortili e passaggi oscuri. Per arrivare al Castello, vecchio di 1100 anni, che sovrasta la città.

Si trova nel cuore d’Europa questa romantica città che i turisti chiamano d’oro dove fare una vacanza da sogno spendendo pochissimo

Questa città è molto amata dai giovani per i prezzi bassi e la vita notturna. Il modo migliore di godersi Praga è andare di sera in una birreria, uno dei ritrovi caratteristici della città e assaggiare la tipica birra locale, spumosa, amarognola e a bassa fermentazione. Oppure godersi un concerto di musica classica.

Ma è adatta anche alle famiglie per la cultura e gli splendidi palazzi. Con i bambini si può fare un’escursione in battello sulla Moldava. Oppure si può visitare il Vicolo d’Oro dove si dice che lavorassero gli alchimisti per cercare di trasformare la vile materia in oro. E infine visitare il Castello che resta una delle meraviglie di Praga.

Tutti coloro che cercano fortuna dovrebbero attraversare il ponte Carlo, l’antico passaggio in pietra sul fiume Moldava e toccare la croce di San Giovanni Nepomuceno. Così dice un’antica e misteriosa leggenda. Mete immancabili sono la Piazza della Città Vecchia e Piazza Venceslao.

Lettura consigliata

È immersa nel blu del Mediterraneo questa piccola isola incontaminata con acque trasparenti e sabbia finissima eletta tra le più belle d’Europa