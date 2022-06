In Italia abbiamo davvero destinazioni meravigliose. Un paese ricco dal punto di vista naturale, con spiagge pulite e organizzate, ma anche luoghi di montagna. Inoltre, abbiamo borghi, castelli e giardini che sorprendono turisti provenienti da tutto il Mondo. La culla dell’arte europea, siamo la meta preferita dagli stranieri per la nostra unicità. Siamo, però, proprio noi italiani che ci dimentichiamo la bellezza dell’Italia. Non sappiamo di avere luoghi che sembrano proprio usciti dalle favole e che sapranno meravigliare sia grandi che piccini.

Sono in Italia questi luoghi fatati da visitare con la famiglia per un weekend estivo alternativo ed economico

Il primo che andiamo a scoprire si trova in provincia di Latina, in particolare a Cisterna di Latina. Il Giardino di Ninfa è un’oasi nascosta, nata sulle rovine di una città. Strutture architettoniche tipiche dell’architettura medievale e romantica spuntano tra la natura che ha preso il sopravvento. Un luogo suggestivo e incantato che ha ispirato diversi importanti letterati. Deve il suo nome al tempio dedicato alle Ninfe Naiadi, situato al centro di un isolotto. Il Giardino si estende per circa 8 ettari e al suo interno possiamo trovare i resti di una chiesa del 900 dedicata a Santa Maria Maggiore, dove sono presenti ancora degli affreschi.

Un’altra meta fatata è Rocchetta Matteri, che si trova a Grizzana Morandi, in provincia di Bologna. Questo castello è situato su un’altura a oltre 400 metri sul livello del mare. Una fusione di stili architettonici, di colori e di elementi provenienti da tutto il Mondo. Non solo l’esterno, ma anche l’interno è davvero particolare per i suoi eccentrici arredamenti e le sale create per scopi alquanto unici. Il proprietario fu il Conte Cesare Mattei, uno studioso dell’Elettromeopatia, una forma alternativa di omeopatia. Il castello è inoltre visitabile gratuitamente ogni prima domenica del mese.

Un bosco incantato

Infine, l’ultima destinazione è la foresta incantata del Bosco Monumentale del Sasseto. Situato vicino ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, questo bosco sembra uscito da un libro di fiabe. Si sviluppa per circa 60 ettari ed è un gioiello nascosto in cui la natura fa da protagonista. Possiamo trovare alberi secolari e sentieri fatati tra le rocce, oltre a diverse specie animali. Il Bosco fa parte della Riserva Naturale del Monte Rufeno ed è riconosciuto come Monumento Naturale della Regione Lazio. Davvero un luogo unico nel suo genere che merita una visita.

Se non abbiamo idee su dove andare, adesso sappiamo che sono in Italia questi luoghi fatati da visitare il weekend. Delle destinazioni facili da raggiungere e che sapranno sorprenderci con le loro meraviglie.

