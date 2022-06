A partire dal luglio dello scorso anno il comportamento del titolo Clabo è veramente bizzarro. Sia al rialzo che al ribasso, infatti, le quotazioni si sono sempre fermate in prossimità dell’ultimo ostacolo prima del raggiungimento dell’obiettivo più probabile del movimento in corso. A questo punto, l’ampia fase laterale in corso sul titolo Clabo potrebbe preludere a un forte movimento direzionale.

Ma quali sono i livelli cui ci riferiamo e che vanno monitorati con estrema attenzione?

Al rialzo la roccaforte di chi si oppone al raggiungimento degli obiettivi successivi passa per area 3,1372 euro. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 3,63 euro. Qualora, poi, le quotazioni dovessero riuscire ad andare oltre questo livello gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in aera 4,92 euro, prima, e area 6,21 euro, poi.

Nel caso di un ribasso, invece, l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 1,59 euro. L’obiettivo successivo, poi, si potrebbe collocare in area 0,1 euro.

Nonostante questo ampio movimento laterale la performance del titolo si colloca nelle primissime posizioni dei migliori del suo settore di riferimento. Con un rialzo di circa il 50% nell’ultimo anno, infatti, Clabo occupa il secondo posto nella classifica dei migliori. Da inizio anno, invece, nonostante tutto si colloca al quinto posto con un rialzo di poco superiore al 3%.

Dal punto di vista dei fondamentali, però, il titolo non è ben messo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le quotazioni di Clabo risultano essere sopravvalutate.

L’ampia fase laterale in corso sul titolo Clabo potrebbe preludere a un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Clabo (MIL:CLA) ha chiuso la seduta del 1 giugno a quota 2,70 euro in rialzo del 4,25% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

