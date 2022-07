L’estate è tempo di sandali e, in generale, di scarpe leggere. Accantonati momentaneamente anfibi, scarpe da ginnastica e stivali gli alleati contro il caldo diventano proprio le calzature aperte. A seconda dell’occasione, poi, ci si potrà sbizzarrire utilizzando una tipologia di sandalo piuttosto che un’altra. Dalle ballerine ai mocassini passando per le friulane non ci sarà che l’imbarazzo della scelta anche per chi predilige le scarpe chiuse. Inoltre, molte donne nelle scarpe non cercano solamente la comodità ma anche eleganza e, soprattutto, modelli capaci di slanciare.

Per raggiugere l’obiettivo senza indossare scomode décolleté si potrà optare per delle comode slingback, tacco basso che allungano senza impegnare eccessivamente. Oltre a queste si potranno indossare anche un altro paio di calzature. Le zeppe, non le classiche con suola in corda bensì in sughero. Scarpe che spopolavano all’inizio degli anni 2000 e che si inseriscono perfettamente nel ritorno prepotente delle mode di quel periodo.

Sono di moda e slanciano le gambe corte queste comode scarpe per l’estate

La caratteristica principale di questo tipo di zeppa è di avere le suole realizzate in un materiale di origine vegetale, il sughero. Molto semplice da riciclare è la soluzione migliore per chi è attento all’ambiente e alla salute animale. Una calzatura che potrà essere utilizzata in momenti formali ma anche informali al posto dei classici tacchi. Ideali abbinate alle gonne lunghe e midi ma anche ai jeans e ai vestiti. Meglio evitare l’abbinamento con la gonna mini in jeans e una canottiera stretta, specialmente se non si vuole sembrare usciti dagli anni 2000.

A seconda della gamba, poi, si potranno scegliere zeppe in sughero di varie tipologie. Da quelle con cinturino semplice o elaborato alla caviglia a quelle aperte sul tallone più o meno alte. Il cinturino alla caviglia tenderà a tagliare la gamba, per questo sarebbe preferibile sceglierle solamente con gambe molto lunghe e fini. Tuttavia, l’importante sarà sentirsi a proprio agio nei propri panni, se si prediligono le zeppe con cinturino si potranno utilizzare anche senza gambe lunghissime. Sono di moda e slanciano le gambe corte le zeppe senza cinturino nella variante mules.

Quali comprare

Come per tutti i capi di abbigliamento e calzature anche per le zeppe sarà possibile trovarle più o meno costose. Su siti di e-commerce come Yoox sarà possibile acquistare zeppe in sughero di diversi marchi, magari anche scontate. Gianvito Rossi le propone ad un terzo del prezzo originale, da 690 euro a 252 euro. Idem Dolce & Gabbana con zeppe in sughero a pois da 611 a 240 euro. Meno costose, invece si potranno scegliere quelle vendute da Alviero Martini scontate a 124 euro oppure quelle di Nero Giardini a 87 euro.

