Sono 182 le posizioni aperte, anche candidati con il diploma, per lavorare in Tigotà

Numerosi annunci di lavoro sono ora disponibili per Tigotà, catena di negozi specializzata nella vendita di prodotti nei settori beauty e home care. La vasta presenza dei punti vendita, su tutto il territorio nazionale, è certamente uno fra i motivi dell’alta richiesta, con 182 opportunità lavorative all’attivo.

Per candidati diplomati

Altro punto di forza delle offerte di Tigotà è l’accessibilità dei requisiti. Per gran parte di queste, basta essere in possesso di un diploma di maturità, come titolo di studio, ad indirizzo generico. Non mancano gli annunci rivolti a laureati, così come quelli con assunzione prevista a tempo indeterminato.

Sono 182 le posizioni aperte in tutto. Richiesto con maggiore frequenza è il ruolo “Addetto/a vendita”. La risorsa selezionata si occuperà dell’accoglienza della clientela, di fornire tutta l’assistenza necessaria alla stessa, di svolgere le operazioni di cassa. E ancora, gestire il riassortimento delle merci sugli scaffali, così come la cura degli spazi espositivi.

Requisito indispensabile, per questo profilo, è il possesso di almeno 1 anno di esperienza pregressa.

Seguono passione per la vendita, flessibilità, attitudine a lavorare in team, disponibilità a brevi trasferte sul territorio e al lavoro su turni. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato in formula full-time.

A tempo indeterminato Tigotà assume per il ruolo di “Tecnico di Cantiere centro-sud Italia”. La risorsa si occuperà della gestione di tutte le attività collegate alla realizzazione di nuovi punti vendita e alla manutenzione di quelli già attivi. Pertanto, sarà incaricato di controllare l’avanzamento dei lavori, monitorare le attività dei fornitori, entrare in contatto con gli enti pubblici per le autorizzazioni.

Per questo profilo si richiede il possesso di un diploma, ad indirizzo tecnico, o di una laurea in architettura. Seguono dimestichezza nell’utilizzo di Autocad e buone conoscenze informatiche, un’esperienza pregressa di almeno 2 anni, proattività e buone doti organizzative.

Per conoscere tutti i dettagli sugli annunci disponibili ed inviare candidatura, consultiamo la pagina di Tigotà dedicata alle carriere.

