Sfiziose e ricche di gusto, le zucchine al forno sono ideali per accompagnare sia i piatti di carne che quelli di pesce. Ideali per portare in tavola un contorno, oppure un antipasto leggero e che stuzzica l’appetito. Le zucchine sono di stagione in questo periodo e sono ricche di proprietà. Secondo gli esperti, 100 g di zucchine crude apportano circa 15 calorie che si dividono in:

46% proteine;

46% carboidrati;

8% lipidi.

Inoltre, hanno un basso apporto calorico e aiuterebbero a promuovere la regolarità intestinale, a ridurre il rischio di cancro al colon e anche a controllare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri.

Questi meravigliosi alimenti si prestano a tantissime ricette. Ad esempio, le gustosissime zucchine all’aceto da cuocere in padella in soli 10 minuti sono favolose per un pranzo o una cena veloce.

Per un contorno leggero e senza frittura ecco la ricetta delle velocissime zucchine gratinate. Un vero asso nella manica per chi non ha molto tempo da dedicare ai fornelli.

Ingredienti per 4 persone

5 zucchine;

1 spicchio d’aglio;

250 g di pangrattato;

80 g di parmigiano grattugiato

pomodorini;

basilico fresco;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Velocissime zucchine gratinate per un contorno leggero e senza frittura, perfetto da accompagnare a carne o pesce. Procedimento

Croccanti fuori e morbide dentro, le zucchine gratinate al forno presentano una panatura golosa e un gusto saporito. Ecco tutti i passaggi per cucinarle a regola d’arte.

Innanzitutto, lavare le zucchine e tagliarle in verticale, in modo da ricavare delle fette dallo spessore di 5-6 mm. Poi, in una ciotola, versare qualche cucchiaio d’olio e unire l’aglio e un pizzico di sale e di pepe. Poi, con un frullatore ad immersione, frullare. In un piatto, inserire il pangrattato e il parmigiano. Mescolare bene. A questo punto, passare le fette di zucchine, prima nell’olio aromatizzato e poi nel pangrattato.

Successivamente, prendere una teglia e ricoprire di carta da forno. Disporre le zucchine e cospargere di pomodorini tagliati in 2.

Infornare e far cuocere per circa 20 minuti, a una temperatura di 180°C. Una volta cotte le zucchine, servirle con un paio di foglie di basilico fresco. Ed ecco che in poche mosse amici e parenti potranno gustare un contorno sano e goloso.

